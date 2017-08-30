Sunucu Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in kuyumcusu ve yakın arkadaşı olan Murat Koç, olayın ardından Aker'in Facebook sayfasındaki yorumların altına "Olayı biliyorum, saptırırlarsa çıkar açıklarım" diye yazmıştı.

Sunucu Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra İntihar eden Filiz Aker’in kuyumcusu ve yakın arkadaşı olan Murat Koç, olayın ardından Aker’in Facebook sayfasındaki yorumların altına “Olayı biliyorum, saptırırlarsa çıkar açıklarım” diye yazmıştı.



Murat Koç konuya ilişkin olarak Milliyet’e şu açıklamalarda bulundu:



“27 yıllık yakinen tanıdığım biridir Filiz. Tüm mesele paraydı. Vatan’ın borsayla ilgilendiği dönemde Filiz de borsaya ciddi yatırımlar yapmış. 5-6 milyon gibi rakamlardan bahsediliyor, Filiz’in tüm malvarlığı bir şekilde elinden alındı. Filiz son yıllarda finansal sıkıntılar yaşıyordu. Kuaföre gidecek, ilacını alacak parası dahi yoktu. Bir aydır da bu otelde kalıyor. Asıl soru bu olmalı; otelin parasını kim ödüyor? Filiz’le Amerika’da görüştüğümüzde de parasal olarak sıkıntılar yaşadığını ve parası olduğunu ama alamadığını dile getiriyordu. Filiz’in Tuzla’daki villasını ve rezidanslarını ve iki arabası ile çok sayıda apartman dairesini satıp Vatan’a verdiğini biliyoruz. Daha sonra ise yine Vatan’ın aracılığı Polat Residence’te kendisine bir daire aldığını, yine yaşadığı maddi sıkıtılar nedeniyle Vatan aracılığıyla bu rezidansı yarı fiyatına sattığını kendisinden duymuştuk. Filiz’in Vatan’a aşık olduğu ve bunu da saplantı haline getirdiği iddia ediliyor. Filiz 10 yıldır Amerika’da yaşıyor ve bu süre içerisinde sadece iki defa Türkiye’ye geldi. Bu denli saplantılı olsaydı Türkiye’ye defalarca gelirdi. Şaşmaz ile Filiz arasında bir gönül ilişkisinin olması mümkün değil. Eğer böyle bir şey olsaydı, mutlaka bizimle paylaşırdı. Şunu rahatlıkla diyebilirim, tüm bu olanlar basit gönül ilişkisi değil.”







‘Silah nasıl girdi?’



Geçen cuma akşamı Aker’in kaldığı otelde birlikte yemek yediklerini söyleyen Koç, şöyle devam etti:



“Sohbet sırasında Amerika’dan bir günlüğüne erkek arkadaşının geleceğini ve bir gece kalıp geri döneceğini söyledi. Pazar ya da pazartesi günü de yani bu hafta da ağabeyiyle Çeşme’ye tatile gidecekti. Konuşmamız sırasında konu ruhsatlı silahından da açıldı. Silahı aldığı arkadaşını arayıp, silahı satmak istediğini söylemiş. Çünkü sürekli bankanın ya da otelin kasasında tutmaktan sıkılmış. Yanında da taşımıyordu. O silah o odaya nasıl girdi, onu hâlâ anlamış değilim. Bildiğimiz kadarıyla otelde de kasada kalıyordu?”







‘Basit değil’



Yaşanan olayın basit bir cinayet olarak kapatılmaması gerektiğini dile getiren Koç, “İkisinin ölümü de acı. Fakat sadece Filiz suçlanıyor. Eğer iddia edildiği gibi Filiz saplantılı bir âşık ise bunu Vatan yakın çevresine söylemiştir. Peki neden saplantılı âşığının otel odasına bu kadar rahat bir şekilde gitti? Neden otelin lobisinde ya da başka bir yerde oturup konuşmadılar? Filiz iki aya yakındır bu otelde, bu süre içinde Vatan otele hiç geldi mi? Diğer taraftan da Vatan’ın yaşam tarzına ve kazandıklarına bir baksınlar. O zaman bu cinayetin arkasında farklı şeyler olduğu ortaya çıkacaktır” diye konuştu.



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