İstanbul’da bir otelin 10. katındaki odasında, geçtiğimiz Pazar akşamı ünlü sunucu Vatan Şaşmaz(43)’ı silahla vurarak öldürdükten sonra, başına sıktığı tek kurşunla intihar eden eski manken Filiz Aker’in abisi Sümer Bayer ve yakın çevresi tarafından ortaya atılan, “kumpas” ve “Aker’in Şaşmaz’dan alacağı vardı” iddiaları soruşturmaya derinlik kazandırdı.

Polisi soruşturmayı derinleştirmeye iten iddianın büyük kısmını, olay sonrası cezaevinden medyaya yaptığı açıklamalarla dikkat çeken ve “onun sırdaşı bendim, psikolojisini çok iyi bilirdim. Kardeşim bana her şeyini anlatırdı” diyen abi Sümer Bayer’in açıklamaları oluşturuyor.



“130 BİN dolar BORCU VARDI. ANNESİ VE ESKİ EŞİ’DE BİLİYOR”

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre; Vatan Şaşmaz ile kardeşi Filiz Aker’in tanışıklığının 11 yıl öncesine dayandığını ve aralarındaki ilişkinin para ilişkisi olduğunu iddia edip “ Vatan’ın kardeşime 130 bin dolar borcu vardı. 2011 yılında, Vatan eski eşi Nurşen Kocayaş ile ABD’ye kardeşimin yanına gittiğinde bu parayı kendisinden borç alarak almıştı. Ev alacağım diyerek aldığı bu borcu eski eşi ve annesi de biliyor. Başka borçları da vardı ama kardeşim ondan sadece bu parayı geri istemişti. Vereceğim deyip öteliyordu. Olaydan bir önceki görüşmelerinde, 21 Ağustos günü kendisini aynı otele çağırarak parayı istediğini biliyorum.” şeklindeki açıklaması üzerine polis, Sümer Bayer’in iddia ettiği gibi para alışverişinin olup olmadığını ve bundan annesi Safiye Saydam ile eski eşi Nurşen Kocayaşı’ın bilgisi olup olmadığını belirlemek için ifadelerine başvuracak.



“KUMPAS KURUP 2,5 MİLYON DOLAR BORÇLANDIRDILAR”

İkinci etapta, yine abi Sümer Bayer’in “ Kardeşime kumpas kurdular. Kumpasın içerisinde manevi kızım dediği eski manken Sevilay Öztürk, Vatan Şaşmaz ve Sevilay’ın sevgilisi bir banka müdürü var. Kardeşimden 3-4 yıl önce vekalet alarak Forex’e yatırım yapacağız dediler. Yüksek meblağlı paralar aldıktan sonra kardeşimi 2.5 milyon dolar da borçlandırdılar. Oda bu borçları İstanbul ve ABD’de bulunan evlerini satarak ödedi. Kendisine kumpas kurulduğunu ve kumpasın başında ise vekalet verilen banka müdürüyle sonradan sevgili olan Sevilay Öztürk ve Vatan Şaşmaz’in olduğunu bana söylemişti” şeklindeki ifadeleri üzerine polisin eski manken Öztürk ile bankacı sevgilisinin de ifadesine başvuracağı öğrenildi.



GERİYE DÖNÜK YAZIŞMA VE KONUŞMALAR

Alınacak ifadeleri MASAK’tan gelecek olan hesap hareketleri raporuyla birleştireceği öğrenilen polisi sonuca getirecek son delilin ise Aker ve Şaşmaz’ın telefonlarındaki yazışmaların olacağı öğrenildi. Dün şifrelerini kırarak incelemeye aldığı 2 cep telefonunun geriye dönük yazışma ve arama kayıtlarını da belirlemek için ilgili GSM şirketleriyle irtibata geçen polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.



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