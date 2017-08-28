Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, Beşiktaş'taki Conrad Otel'de eski manken olduğu belirtilen Filiz Aker isimli kadın tarafından 4 kurşunla sırtından vurularak öldürüldü. Aker daha sonra aynı tabancayla intihar etti. İşte korkunç cinayet ve intiharla ilgili gelen son dakika bilgileri...

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ın, Beşiktaş’taki Conrad Otel’de eski manken Filiz Aker tarafından 4 kurşunla sırtından vurularak öldürülmesi olayında çarpıcı detaylara ulaşıldı.



Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Vatan Şaşmaz’ın, Filiz Aker tarafından 4 kurşunla sırtından vurularak öldürülmesi olayında çarpıcı bilgilere ulaşıldı.



2011 YILINDA İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Olay yeri tutanağına göre, Şaşmaz ile Aker’in 2009 yılında birliktelik yaşadıkları, anlaşmazlık üzerine ayrıldıkları, ancak Aker’in Şaşmaz’dan kopamadığı, platonik aşk besleyerek, takıntı haline getirdiği, sürekli Şaşmaz’ı arayarak onu çok sevdiğini ve evlenmek istediği belirlendi. Aker’in karşılık alamamıs nedeniyle sürekli intihar edeceğini söylediği, 2011 yılında ise ilaç alarak intihar girişiminde bulunduğu da öğrenildi.



1130’NOLU ODA

Aker’in 1.5 ay önce Conrad Otel’e gelerek 1130 nolu odada kalmaya başladığı, olaydan önce yeğeni Dora Ercan ile eşini otele çağırdığı, Aker’in 12.30’da otele gelen Dora Ercan ve eşiyle birlekte cafe de oturdukları da öğrenildi. Aker’in burada alkol aldığı, ardından saat 17.00 gibi misafiri geleceğini, yarım saate döneceğini belirterek yanlarından ayrıldığı da kaydedildi. Aker’in gelmemesi üzerine yeğeninin telefonla aradığı, telefona cevap vermeyince de otel güvenliğinden yardım alarak Aker’in kaldığı odaya çıktıkları belirtildi.



ŞAŞMAZ’IN SIRTINDA 4 KURŞUN, AKER’İN SAĞ KULAK ÜSTÜNDE TEK KURŞUN

Şaşmaz’ın kapı önünde yüzüstü yatar vaziyette kanlar içinde kaldığı, sırtından 4 kurşun isabet ettiği görüldü. Şaşmaz’ın odadan çıkmak için kapıya yöneldiği sırada Aker’in arkadan üst üste ateş ettiği de belirlendi. Aker’in daha sonra yatağa oturarak sağ kulak üstünde tek el ateş ederek intihar ettiği de belirlendi.



İFADELERİ ALINDI

Olaydan sonra Aker’in yeğeni Dora Ercan ile otel görevlisi Turan Altunbaşak’ın ifadelerine de başvuruldu.