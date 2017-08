Filiz Aker'in Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar etmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Şaşmaz ve Aker'in cinayetten 30 gün önce telefonla konuştukları, olay günü ise cep telefonuyla mesajlaştıkları belirlendi. Telefonlar Siber Şube'de inceleniyor. Filiz Aker Temmuz 2016'da Vatan Şaşmaz'ın annesinin bir paylaşımına da cevap yazmış. Aker'in yeğeninin iddiası ise çok dikkat çekici. Yeğeni, Aker'in Vatan Şaşmaz'ı sırtından vurmasında bir mesaj olduğunu düşünüyor, "Çok politik bir kadındı. 'Hadi canım görüşürüz' demiştir, arkasını dönünce vurmuştur. Sen beni sırtından vurdun ben de seni sırtından vuracağım demiştir" diyor...

Filiz Aker'in İstanbul Beşiktaş'taki Conrad Otel'de Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar etmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor ancak soru işaretleri de devam ediyor. Sevilen sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ın, kendisine yönelik takıntısını bildiği Filiz Aker'in otele davetini neden kabul ettiği henüz ortaya çıkmadı. Daha önce 2 kez intihara kalkışan Aker, benzer bir tehditte mi bulundu, yoksa helalleşmek için mi Şaşmaz'ı çağırdı? Bir diğer iddia ise Aker'in Şaşmaz'dan para getirmesini beklediğine ilişkin... Aker'in sağ elinde eldiven takılı olması ise cinayeti planladığı ihtimalini akla getiriyor.



İşte şu ana kadar ortaya çıkan detaylar ve son iddialar:



TELEFONDA ÖNEMLİ AYRINTI



-İlk bilgilere göre Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker arasında cinayetten 30 gün önce bir kez telefon görüşmeleri tespit edildi. Aker ve Şaşmaz'ın cep telefonları incelenmek üzere Siber Şube'ye gönderildi. Olay günü cep telefonuyla mesajlaşarak buluştukları anlaşıldı.



ŞAŞMAZ'IN ANNESİYLE YAZIŞMIŞ



-Vatan Şaşmaz'ın annesi Safiye Saydam 5 Temmuz 2016'da Instagram'dan oğlu Vatan ve gelini Yasemin Adalı'nın fotoğrafını paylaştı. Filiz Aker ise fotoğrafı iki ayrı farklı instagram hesabından beğenerek "Size de hayırlı bayramlar dilerim" yazmış. Saydam ise Aker'e kalp görseli göndererek yanıt vermiş. (Sabah)



FİLİZ AKER'İN AĞABEYİNİN PARA İDDİASI



-Filiz Aker'in 22 yıldır cezaevinde olan ağabeyi Sümer Bayer, cinayetin para yüzünden gerçekleştiğini iddia etti. Bayer, "2.5 milyon doları gitti. Etiler ve Miami'deki evini sattı, Vatan'dan parasını istiyordu. Vatan Şaşmaz, 21 Ağustos'ta yine otele gitmiş. Kayıtlarda vardır, Filiz bana bunu anlattı. Bu görüşmede Vatan, '130 bin doları hemen veremem. Ödeyebileceğim kadarını haftaya getireceğim' demiş. Olay günü de parayı getirecek diye beklemiş onu" dedi.Bana Filiz anlattı' dedi. Aker'in diğer ağabeyi Süleyman Aker ise, annelerini 30 yıl önce ağabeyinin öldürdüğünü, para batırma iddialarıyla ilgili bilgisi olmadığını söyledi.



PLATONİK AŞK



-Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmaya göre Şaşmaz ve Aker 2009 yılında beraber olmuşlardı. Zamanla anlaşmazlıklar çıkınca ayrıldılar. Ancak Filiz Aker için henüz her şey bitmemişti. İlişkileri platonik aşk düzeyinde sürdü. Yeğeni Dora Acar’a, sürekli “Vatan’ı çok seviyorum, onunla evlenmek istiyorum” diyordu. Zaman zaman intihar edeceğini söylüyordu. 2011 yılında intihar konusunda kararlı olduğunun ilk sinyalini verdi. Zanax içerek intihar girişiminde bulundu. Ancak son anda kurtarıldı.



KAPI İÇERİDEN SÜRGÜLÜYDÜ



-Aker, bu duygularla yaşadığı ABD’den 47 gün önce İstanbul’a gelerek Conrad Otel’deki 1130 numaralı otele yerleşti. Önceki gün saat 12.00 sıralarında yeğeni Dora Acar’ı eşiyle birlikte otele çağırdı. 12.30 sıralarında yeğeni ve eşi otele geldi. Otelin kafesinde oturarak sohbet ettiler. Aker alkol de aldı. Yeğeninin polise verdiği bilgiye göre saat 17.00 sıralarında, “Misafirim gelecek, onu karşılayacağım. Siz beni kafede bekleyin. Yarım saate dönüyorum.” diyerek yanlarından ayrıldı. Yeğeni yarım saati fazla geçmesine rağmen Aker dönmeyince telefonla aradı. Telefona açılmadı. Endişe eden Dora Acar, otel güvenliğine giderek yardım istedi. 1130 numaralı oda kapısını çaldılar ancak içeriden ses çıkmadı. Bunun üzerine kapıyı açmak istediler. Kapının arkadan sürgülü olduğu anlaşılınca teknik ekip çağırıldı. Teknik ekip sürgülü kapıyı açtı. Vatan Şaşmaz’ın cesedi yüzüstü yatar şekilde kapının önünde bulundu. Filiz Aker’in cansız bedeni de yatakta sırtüstü yatıyordu. Şaşmaz, sırtından dört kurşunla vurulmuştu. Aker’in de sağ kulak üstünden bir merimi girişi saptandı. Taşıma ruhsatlı Simith Wesson tabancası da sağ elindeydi.



SİLAH SESİ DUYULMADI



-Polisin incelediği otelin kamera görüntülerinde Vatan Şaşmaz’ın, kırmızı gömlek ve güneş gözlüğü ile otele girdiği görülüyordu. Saatler 17.49’u gösterdiğinde Aker odaya girdi. 3 dakika sonra yani 17.52’de Vatan Şaşmaz, oda kapısında belirdi. Tıklattıktan kısa bir süre sonra kapı açıldı. Bu görüntüden sonra odaya giren ve çıkan olmadı. Silah sesi duyulmadı.



Saatler 19.20’yi gösterdiğinde yeğeni Dora Acar ve otel görevlilerinin kapıda belirdi. Kapı 19.45’de açıldı. Cesetler bulununca otel güvenliği 19.47’de polise haber verdi.



İYİCE YAKLAŞIP ÖLDÜRMÜŞ



-Polis, cesetler üzerinde yaptığı incelemede, Vatan Şaşmaz’ın yerde yatma şeklinden, Şaşmaz’ın Aker’le konuştuğunu, konuşmadan sonra kapıla yöneldiğini, yürüyerek kapıya yöneldiğinde ilk kurşunu sırtından yediğini belirledi. Diğer 3 kurşunu ise Aker’in Şaşmaz’ın yanına iyice yaklaşarak ateşlediği belirlendi. Daha sonra Aker’in yatağa oturduğu ve sağ kulak üzerine tek el ateş açtığı belirlendi. Aker’in cesedi tavana bakar şekilde bulundu. Tabanca da sağ elindeydi. Şaşmaz ve Aker’in kıyafetleri de üzerindeydi.



-Diğer 3 atışın yakın mesafeden yapıldığı tespit edildi. Filiz Aker’in elinde bulunan Smith Wesson toplu tabancanın olayda kullanıldığı tespit edildi. Silahın Filiz Aker’in üzerine "Bulundurma" ruhsatlı olduğu belirlendi. Akar, silahının ruhsatını geçen yıl almış. Adres olarak ablasının Şişli'deki evini göstermiş.



ELDİVENİN SIRRI NE? CİNAYETİ PLANLAMIŞ...



-Polisin olay yerinde çektiği fotoğraflarda önemli bir detay var. Yatakta kanlar içinde yatan Filiz Aker'in sağ elinde bir eldiven görülüyor. Bu ayrıntı, Aker'in cinayeti bir tartışma sonrası değil planlayarak işlediğinin göstergesi olarak nitelendiriliyor. Polise göre Aker, Vatan Şaşmaz'ı vurduktan sonra yatağa oturdu ve kendi sağ kulağının üzerine tek el ateş ederek yaşamına son verdi. Aker'in cesedi yatakta tavana bakar halde bulundu. Şaşmaz'ın cansız bedeni ise kapıya yönelmiş halde, yüz üstü yatarken bulunmuştu.



MEZAR İÇİN 25 BİN LİRA



-Filiz Aker'in 1 Mayıs'ta Tuzla'daki aile mezarlığını 25 bin TL harcayarak onardığı, kendisine ait mezara da ismini ve doğum tarihini yazdırdığı ortaya çıktı.



AKER'İN PARASI BİTTİ İDDİASI



-Filiz Aker'in parasının tamamen bittiği de bir diğer iddia. Hatta otel ücretini ödeyecek parasının bile kalmadığı öne sürülüyor.



VATAN ŞAŞMAZ'DAN HAMİLE KALMAK İSTEDİ



Eski manken Filiz Aker'in yeğenlerinden de ilginç iddialar peş peşe geliyor. Yeğenlerinden Dora, "Vatan'ın suçu yok, teyzem platonik aşk besliyordu" demişti.



Bir diğer yeğen Dilek Bayer, halası Filiz Aker'in aşk yaşadıkları dönemde Vatan Şaşmaz'dan çocuk yapmak istediğini iddia etti. Ve şöyle konuştu: "O güçlü bir kadındı bir şeyleri hazmedemedi. Vatan'la ilişkisi vardı tabii, büyük aşk yaşadılar. Emel Sayın'ın yeğeniyle birlikteyken çok güzel bir ilişkisi vardı. Ya canını yaktı onun duygusal anlamda bilmiyorum. Son dönemde halamı hep arar sorardı. Gerçek ismi Fatoş Bayer'di. Bekliyordum böyle birşey yapacağını ama bu şekilde beklemiyordum. Silahlı ruhsatlıydı. Halam planlı bir kadındı her şeyin organizasyonunu önceden yapardı. Halam zaten Vatan'dan çocuk yapmak istiyordu ama hamile kalamamıştı. Doktoru hamile kalamayacağını söylemiş. Güzel bir ilişki yaşadılar, halam bunu hazmedemedi"



BİLEREK SIRTINDAN VURDU İDDİASI



-Yeğen Dilek Bayer'in bir diğer iddiası ise oldukça çarpıcı: "Çok politik bir kadındır kimseyle arasını bozmaz. Geldi bence 'Aaaa hadi canım benim görüşürüz' dedi, Vatan arkasını döndü o da arkasından sıktı. Demiştir 'Sen beni sırtından vurdun ben de seni sırtından vuracağım' Aile içinde otorite ondaydı patron oydu./Hürriyet