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Vatan Şaşmaz cinayetinin şifresi telefonlarda... İşte son durum...

İstanbul Conrad Otel’de Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker’le ilgili soruşturmada polis Şaşmaz ve Aker’in kilitli cep telefonlarına yoğunlaştı. Polis olay günü Aker’in yeğeni Dora Acar (Ercan) ve eşi dışında başka bir kişiyle görüşüp görüşmediğini belirlemek için kamera kayıtlarını incelemeye devam ediyor.

Vatan Şaşmaz cinayetinin şifresi telefonlarda... İşte son durum...

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet ve intiharla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; Şaşmaz’ın olay günü Aker’i telefonla aramadığı netleşirken, mesajlaşarak buluştukları değerlendirilerek, bu mesajların çözümü için telefonların kilitlerinin açılması için Siber Şube’nin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

YAKINLARINDAN ŞİFRELER ÖĞRENİLEMEDİ

Şaşmaz ve Aker’in görüşülen yakınlarından şu ana kadar telefon şifrelerinin öğrenilemediği belirtildi. 

Siber Şube’nin şifreleri kırmak için çalışma yürüttüğü, sonuç alınamadığı takdirde iPhone telefonlar için Apple ile temasa geçilebileceği bildirildi.

Aker’in bulundurma ruhsatlı tabancayı otele nasıl soktuğuna yönelik bir bilgiye de ulaşamadı. Ablasına ait Şişli’deki adres üzerinden bulundurma ruhsatı alan Aker’in adres değişikliği durumunda bunu karakola bildirmesi ve tabancayı kutusuna koyarak karakoldan alacağı izinle kutusunda bildirdiği adrese götürebileceği belirtildi. Bu izin dışında tabancanın evden çıkartılamayacağı belirtildi.

ELDİVEN VE KIYAFETLERİ İNCELENİYOR

Aker’in olayda kullandığı Smith Wesson tabancanın Polis Kriminal Laboratuvarı’ndaki incelemesinin sürdüğü bildirilirken, Aker’in tabancayı ateşlediği sağ el ve taktığı eldiveni ile sol elinden alınan el svabı sonuçlarının da henüz belli olmadığı bildirildi. Aker’in giydiği kıyafetlerin de inceleme kapsamında barut izine bakıldığı belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Vatan Şaşmaz #filiz aker #cinayet
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