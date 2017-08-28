Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, İstanbul Beşiktaş'ta lüks bir otelin 10'uncu katında Filiz Aker tarafından öldürüldü. Şaşmaz'ın yakın arkadaşı organizatör Nedim Delibaş canlı yayında açıklamalarda bulundu

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Şaşmaz'ın yakın arkadaşı organizatör Nedim Delibaş Filiz Aker ile Vatan Şaşmaz arasındaki ilişkiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"VATAN'I RAHATSIZ EDİYORDU"



Delibaş, "Sanıyorum 2015'ten önce bununla bir gönül birlikteliği vardı. Evlendikten sonra Vatan'ı sürekli rahatsız ediyordu. Bir gün sert bir telefon görüşmesi yaptı. Vatan nedir dedim, 'Ağabey sorma bu kadın benim başımı belaya sokacak' dedi. Bu kadın Vatan'ı rahatsız ediyordu." açıklamasında bulundu.



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