İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde dün akşam Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Şaşmaz'ın cenazesi yakınları tarafından alındı

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"BİR ALGI OPERASYONU YAPILIYOR"



Adli Tıp Kurumu'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Şaşmaz'ın dayısı Mete Yılmaz, "Bir algı operasyonu yapılıyor. Biz bu yüzden buradayız. Şu an üzüntülüyüz. Kaybımız çok büyük. Geleceğin Halit Kıvanç'ını kaybettik. Bu yüzden sizden kaçıyoruz. Anlayın bizi. Fazla konuya girmek istemiyoruz. Vatan pırlantı gibi bir çocuktu. Kendi elleriyle kazıdığı şu mesleği, büyük duayeni olmak için inanarak yapan bir çocuktu. Olacak şey değil. İnanamadık biz de. Bizim elimizde büyüdü. Hayat dolu bir çocuktu. Çok samimi duygusal iyi niyetli bir çocuktu. Karıncayı bile ezmeyen çocuktu. İddialarla ilgili bir şey söylemiyoruz. Basın aşırı derecede çarptıttı. Gerçek ortaya çıktı. Vatan öyle birisi değil. Diğer tarafın yeğeni de kendi teyzesi hakkında yorum yaptı. O'na da teşekkür ediyoruz. Vatan'ın nasıl biri olduğu ortaya çıktı. Daha da çıkacak. Tuzağa düşürülmüş bir durum" diye konuştu.



"ANNESİ SABAH 5'E KADAR BİLMİYORDU"



Şaşmaz'ın kuzeni Seher Saydan ise "Acımız çok büyük. Beklemediğimiz bir şeydi. Hala şoktayım. Anlatamıyorum. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.



Şaşmaz'ın eniştesi Nurettin Oduncu ise "35 senedir damatlarıyım. En ufak bir kırgınlık hissettirmedi. Eşine deli gibi aşıktı. Gece yola çıktık. Annesi ve dedesiyle. Annesi sabah 5'e kadar bilmiyordu. Yaşadığımız stresi siz düşünün" şeklinde konuştu.

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