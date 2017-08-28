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Vatan Şaşmaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu cinayetle ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamera kayıtlarında Eski manken Filiz Aker ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın son anları yer alıyor

Vatan Şaşmaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ın öldürüldüğü otele ve otel odasına girişine ilişkin görüntüler basına yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otelin girişi ve cinayetin işlendiği kat yer alıyor.

İlk olarak kırmızı gömlekli ve güneş gözlüklü Vatan Şaşmaz'ın güvenlik kontrolünden geçerek otele giriş yaptığı görülüyor.

Ardından başka bir güvenlik kamerasına Filiz Aker'in otel odasına girişi yansıyor. 

Bir süre sonra aynı açıya bu kez Vatan Şaşmaz giriyor. Kısa bir süre kapıda bekleyen Şaşmaz'ın otel odasının önüne gelince mesaj attığı ve kapıyı Filiz Aker'in açtığı değerlendiriliyor.

Olay sonrası Aker'in yeğeni Dora Ercan'ın ihbarı üzerine güvenlik görevlilerin odaya gelişi yine kameraya yansıyan görüntüler arasında.

Olayla ilgili konuşan Filiz Akel'in yeğeni Dora Ercan, çarpıcı açıklamalarda bulundu 

Bir açıklamada Vatan Şaşmaz'ın dayısı Mete Yılmaz'dan geldi. Adli Tıp önünde konuşan Yılmaz, Şaşmaz'ın tuzağa düşürüldüğünü kaydetti. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Vatan Şaşmaz #otel
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