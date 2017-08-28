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Vatan Şaşmaz kimdir? Kaç yaşındadır aslen nerelidir?

Sevgilisi tarafından bir otel odasında öldürülen Vatan Şaşmaz kimdir? Başarılı oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz aslen nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte Vatan Şaşmaz'ın biyografisi

Vatan Şaşmaz kimdir? Kaç yaşındadır aslen nerelidir?

Sevgilisi tarafından bir otel odasında öldürülen Vatan Şaşmaz kimdir? Başarılı oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz aslen nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte Vatan Şaşmaz'ın biyografisi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde oynayan Vatan Şaşmaz kimdir? 27 Ağustos 2017 tarihi itibariyle sevgilisi tarafından bir otel odasında öldürülen Vatan Şaşmaz kaç yaşındadır? İşte ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ın memleketi ve biyografisi

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

1974 senesinde dünyaya gelen Vatan Şaşmaz aslen Çanakkalelidir.

Vatan Şaşmaz Çapa Ortaokulu, Şehremini Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisine Engin karakteri ile oyunculuk hayatına adım atan Vatan Şaşmaz Magazin Gazetecileri Derneği tarafından en iyi erkek sunucu seçilmiştir.

27 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Beşiktaş'ta ünlü bir otelde Vatan Şaşmaz, Filiz Aker tarafından vurularak öldürüldü. Aker daha sonra intihar etti.

Şaşmaz'ın sırtından vurulduğu, Aker'in de başına ateş açarak intihar ettiği tespit edildi

Etiketler; #Vatan Şaşmaz
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