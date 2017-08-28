Vatan Şaşmaz’ın Forex’te ‘yatırım yapacağım’ vaadiyle Filiz Aker’den 1 milyon dolar borç aldığı ve parayı batırdığı öne sürüldü

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre, Filiz Aker’e “Sana ödeme yapmayacağım” dediği için Şaşmaz’ın öldürüldüğü iddia edildi. Öte yandan Filiz Aker’in Şaşmaz’la bir yıldır yasak aşk yaşadığı, Aker’in yaklaşık üç ay önce intihar girişiminde bulunduğu da öne sürüldü.



TANIKLAR ANLATTI



Olay esnasında otelde olan Türk oyuncu Emrah Yılmaz yaşananları anlattı. Yılmaz, “Çin’den İstanbul’a geldim. Yakın dostum Ahmet Altınbaşak ve eşi Dora beni otele davet etti. Filiz Hanım da geldiğimde oradaydı. Kendisiyle iki saat kadar oturduk. Şarap içip sohbet ettik. Daha sonra kendisine bir mesaj geldi. Bizden müsaade isteyip odasına çıktı. Bir aya yakındır bu otelde kalıyormuş galiba. Giderken ‘Misafirlerime iyi bak, geleceğim’ dedi. Aradan uzun vakit geçti. Gelmeyince yeğeni Dora merak etti. Otel odasına çıktık. Ancak kapı kapalıydı, ses gelmeyince güvenlik kapıyı kırdı. İçeri girildiğinde Vatan Şaşmaz ve Filiz Hanım’ı ölü olarak gördük” dedi.



'ARAMIZ ÇOK İYİYDİ'



Otele gelen oyuncu Saruhan Hünel ise, “Çok şaşkınım. Vatan ve Filiz’le aramız çok iyiydi. İyi dosttuk. Böyle bir olay nasıl oldu anlamadım. Denilene göre dört kurşun sesi duyulmuş. Vatan’ın sırtından ve kafasından vurulduğu söyleniyor” şeklinde açıklama yaptı.



ulusal.com.tr