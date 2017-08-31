Son dakika... Emniyet Genel Müdürlüğü, "27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'da bir otel odasında Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in ölümü ile sonuçlanan olayın ilk görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine; Emniyet Genel Müdürlüğü'nce konunun araştırılması için Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir"

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Emniyet Genel Müdürlüğünden, oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi ve eski manken Filiz Aker'in intihar etmesi olayının sosyal medyaya yansıyan ilk görüntülerini araştırmak üzere başmüfettiş görevlendirildiği bildirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da bir otel odasında Şaşmaz ve Aker'in ölümü ile sonuçlanan olayın ilk görüntülerinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı hatırlatıldı.



Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğünce konunun araştırılması için Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir." denildi.