Ünlü sunucu-oyuncu Vatan Şaşmaz'ın, eski manken Filiz Aker tarafından İstanbul Beşiktaş'taki Conrad Otel'de otelde öldürülmesinin ve aynı silahla intihar etmesinin ardından Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan, Aker'le oteldeki son konuşmalarını anlattı. Dora'nın ifadesine göre Aker, Şaşmaz için "Karısını boşayacak benimle evlenecek" demiş.

Sunucu Vatan Şaşmaz'ın, eski manken Filiz Aker tarafından İstanbul Beşiktaş'taki Conrad Otel'de otelde öldürülmesinin ve aynı silahla intihar etmesinin ardından Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan, Aker'le oteldeki son konuşmalarını anlattı



Hürriyet muhabiri İsmail Bayrak'ın haberine göre ardından Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan, Aker'le oteldeki o anları şöyle anlattı:



"BİR ARKADAŞIMLA GÖRÜŞECEĞİM DEDİ"

“Cafedeydik. Oturuyorduk duygusal konuşmalar yapıyordu. Çok mutluyum diyordu. Hiç bu kadar mutlu olmadım ama benim mutluluğum seni üzebilir sakın üzeülme falan filan diyordu. Bir yarım saat yukarı çıkacağım bir arkadaşımla görüşeceğim dedi. 10 dakika geçti aradım geliyor musun canım dedim, geliyorum dedi. Sonra yine zaman geçti aradım telefonu kapalıydı. Otelden de aradım. yukarı çıktım kapıyı çaldım kimse açmıyor. Teyzeme ona ulaşamıyorum dedim. Güvenlik aldık resepsiyondan. Kapıyı açtırdık. Üst kilit kilitliydi. Kapı açılınca baktık yerde yatıyor Vatan. Kırmızı gömlekli kotlu birini gördük herhalde Vatan’dır bu dedik. Teyzemle Vatan’ın ilişkisi çok daha öncesine dayanıyor şu anda öyle birşey yoktu. Yeni bir ilişki yoktu. Neden Vatan’la buluştu bilmiyorum. Hiçbir şeyden haberim yok.



"TEYZEM YILLARDIR PLATONİK AŞIKTI"

Teyzem yıllardır Vatan’a aşıktı platonik olarak. İnan teyzeme üzülüyorum. Ama o kadar da çok Vatan’a üzülüyorum ki. Eşi hamile miymiş onu da bilmiyorum. Sadece bana yarım saat yukarı çıkıyorum diye diretti. Bir arkadaşım dedi geliyorum dedi. Teyzem uzun zamandır burada kalıyordu. Yaklaşık bir senedir falan. Ben de Ahmet’le evlenince burdan gelin çıktım.



"KARISINI BOŞAYACAK BENİMLE EVLENECEK"

Teyzemde tutku halindeydi. Vatan’ın hiçbir suçu yok. Teyzemin bitmeyen bir Vatan aşkı vardı. Teyze saçmalama derdim. "Karısını boşayacak benimle evlenecek" derdi. Neden böyle oldu hiç bilmiyorum. Yerde bir adam yatınca Vatan’a olan aşkını bildiğimden odur dedim. Teyzeme çok üzüldüm ama Vatan’a 10 kat daha üzüldüm. Neredeyse iki senedir teyzem bu otelde kaldığından silahı öyle sokmuş olabilir.