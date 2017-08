Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, eski mankenlerden Filiz Aker tarafından öldürüldü. Aker'in daha sonra intihar ettiği öğrenildi. Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz hayatını kaybetmeden önce son olarak perşembe akşamı Emre Saygı’nın ‘Hadi Be’ programının canlı yayınına konuk olmuştu.

Şaşmaz’ın evinde gerçekleşen canlı yayınında, ünlü sunucu özel hayatından ve temmuz ayında nikah masasına oturduğu Yasemin Adalı ile olan ikinci evliliğine kadar bir çok konu hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtlamıştı.



Hiperaktif Bir İnsanım

Hiperaktif birisi olduğunu ve hiperaktifliğinin bittiğinde kendisinin de biteceğini söyleyen Vatan Şaşmaz “Ben hiperaktif adamım yerimde duramıyorum. Arkadaşlarım balık tutuyorlar ben sıkılıyorum. Benim suya girmem balıkla boğuşmam lazım. Hiperaktifliğim biterse ben biterim. Aslında ağır yaşarsan daha çok yaşarsın. Hızlı koşan atın diye bir söz vardır” dedi.



Ben Aslında Vampirim

Kendisine hiç değişmediğini söyleyenlere çok değiştiğini ve aslında vampir olduğu konusunda takıldığını söyleyen Vatan Şaşmaz “ Ben çok değiştim. Hiç değişmiyorsun diyorlar. Benim yaşım 42 değil 420 çünkü ben bir vampirim diye takılıyorum. İsviçre’de bir iğne varmış 250 bin dolarlık genleri gençleştiriyor kansere deva oluyormuş. Soruyorlar yapar mısın? diye bir 10 yıl bekleyip ucuzlamasını beklerdim. Nazar değdireceksiniz ama bana Maşallah deyin” dedi.



Lüksü Seviyorum

Lüksü ve arabaları sevdiğini ancak hesabını bilen birisi olduğunu söyleyen Vatan Şaşmaz “ Hesabını bilen bir insanım ama cimri ve tutumlu değilim çok para harcarım. Araba, saat falan severim lüksçüyüm yani. Ama istif ve israf yapmam kesinlikle” dedi.



Yeni Projeler Bayramdan Sonra

Yeni projelerinin olduğunu ve bayramdan sonra netleşeceğini söyleyen Vatan Şaşmaz “ Yeni projelere başlayacağım ama bayramdan sonra netleşecek. Yapmadığım hava durumu sunuculuğu var onun haricinde her şeyi yaptım. Meteorolog değilim ama sunmak isterim. Beni emekli olunca stüdyonun bir kenarına koysunlar orada” dedi.



Bohem Yaşıyorum

İki kere iş batırdığını para kazanıp o parayı çoğaltamadığını söyleyen Vatan Şaşmaz “ Ben iki kez iş batırdım. Bir 50 bin dolar ve 50 bin liralık işti. Birisi dergi işiydi. Birde eski kayın biraderimle yemek işine girmiştik. Bir sezon yaptık paramız battı. Bir daha hayatta girmem ticarete. Ev alıyorum onun kirasıyla yaşamayı düşünüyorum. Ben it gibi çalışıp hayvan gibi yiyorum ama parayı çoğaltamıyorum. Biraz daha bohem yaşamayı tercih ediyorum” dedi.



Dondurulmak İsterdim

Kanser olan Çinli bir iş kadınının öldükten sonra kendisini dondurduğunu ve hastalığın tedavisi bulununca çözüleceğini, kendisinin de böyle bir şeyi merak ettiğini ve denemek istediğini söyleyen Vatan Şaşmaz “49 yaşındaki kanser hastası Çinli bir kadın öldü ve kendini dondurdu 50 sene sonra falan tedavisi bulununca çözülmeyi istedi. Ben bunu yapmayı çok isterdim geleceği merak ettiğim için. Bir de ölüyor musun? arafta mısın? bilmiyorsun ruh çıkmış oluyor çok merak ediyorum nasıl bir şey olduğunu” dedi.



Ne Akarım Ne de Bulaşırım

Evdeki yardımcılarının kendisine tavşan kakası gibi adamsınız dediğini söyleyen Vatan Şaşmaz “ Yardımcımız bana tavşan kakası gibi adamsınız diyor. Ne kokarsınız ne bulaşırsınız dedi. Ne demek istiyorsun abla dedim hiç kirletmiyosunuz ama pisliğinizde çıkmıyor dedi. Anadolu benzetmesiymiş bu. Bir şey yapılacaksa yaparım ama eşim elleme der genelde” dedi.



Eşim Benim Hayatımı Planlıyor

Evde eşinin kendisine en çok kızdığı şeyin hayatını iyi planlamaması olduğunu söyleyen Vatan Şaşmaz “Evde eşimin bana en çok kızdığı şey hayatımı iyi planlamamam. Benim hayatımı benden çok planlıyor düşünüyor beni. Ben kendimi akışa bıraktım ama o benim için kederleniyor” dedi.



Hayatımcılık Noktasındayım Hanımcılık Değil

Eşine en minimum dırdır noktasında olduğunu ve ikinci evliliği olduğu için ustalık döneminde olduğunu söyleyen Vatan Şaşmaz “ Hayatımdaki en minimum dırdır noktasındayım. Ustalık dönemim bu ikinciye evlendiğim için olayı çözdüm. Dırdırlarım enerjik ve minimal noktada. Gereksiz diyaloglardan kaçınıyorum ve daha az kavga oluyor böyle. Peki hayatımcılık noktasındayım hanımcılık değil ama bu. Hanıma bıraktım her şeyi ve çok mutluyum” dedi.



Alp Kırşan’dan Bilgi Aldım

Balıkçılığa merak saldığını ve bunun için Alp Kırşan’dan bilgi aldığını söyleyen Vatan Şaşmaz “ Yemeyeceğim balığı avlamıyorum. Balığı zıpkınla vurup akşamına yiyorum. Balık için baya para verip olta aldım ve Alp Kırşan’ı aradım. Alp Kırşan Türkiye’nin en iyi balıkçılarından birisidir o atar çeker bende motive oldum ve başlıyorum balık tutmaya” dedi.



Otelci Olmak İsterdim

Dedesinin işinden dolayı çocukluğunda otelci olmak istediğini söyleyen Vatan Şaşmaz “ Benim dedem sabuncuydu otellere kullan at sabunlar verirdi bende otelci olmak isterdim. Turizm işletme mezunuyum. Ben herhalde bu işi yapmasam 5 veya 7 yıldızlı bir otelin genel müdürüydüm” dedi.



Ardımda İz Bırakmak İstiyorum

Halit Kıvanç’ın izinden gittiğini ve ardında bir çizgi bırakmak istediğini söyleyen Halit Kıvanç “ Halit Kıvanç bana, ben ustalarımın ve başkalarının çizgilerini izleyerek bir şeyler yaptım ve ardımda kendi çizgimi çizerek devam ediyorum dedi bende Halit abinin izinden gidiyorum ve benim ardımdan bir çizgi bırakarak devam etmek istiyorum” dedi.



3 Gün Sonra Haber Verin

24 Ağustos Perşembe günü yayınlanan programda Emre Saygı’ya programın ne kadar izlendiğini soran ve Emre Saygı’nın “ yayın bilgileri 3 gün sonra geliyor” cevabına Vatan Şaşmaz “ O zaman bana 3 gün sonra haber verirsiniz” dedi.



Kaynak: Hürriyet