Vatandaş ve esnaf 2020 yılına umutla bakıyor

Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmez ürünü kuruyemiş... İstanbulluların kuruyemişte değişmeyen adresi Eminönü Mısır Çarşısı.

Kiminin misafiri gelecek kimi de misafirliğe gidecek.

Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmez ürünü kuruyemiş bu yıl daha da zamlı giriyor sofralara.

Esnaf bölgeyi canlı tutmaya çalışıyor ama vatandaş fiyatlardan dolayı istediği kadar alışveriş yapamıyor. tabi esnaf durumdan en çok etkilenenler arasında.

Esnaf da vatandaş da yeni yıldan biraz daha umutlu...

2020 yılı hepinize sevgi, mutluluk tabi birazda para getirsin. Yüzünüzden asla tebessüm eksik olmasın.



HABER: DİLEK DOĞAN - KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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