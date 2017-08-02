Görüşmesi sona erdi! Lucescu Galatasaray'dan...
Görüşmesi sona erdi! Lucescu Galatasaray'dan...
Kritik görüşme sona erdi
Kritik görüşme sona erdi
Şok eden rapor: Sıcaklık arttıkça intihar ediyorlar!
Şok eden rapor: Sıcaklık arttıkça intihar ediyorlar!
Eski YAŞ üyelerinden uyarılar
Eski YAŞ üyelerinden uyarılar

Vatandaşın duyarlılığı olası faciayı önledi

Siirt'te PKK'lı teröristlerin menfeze yerleştirdiği el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Vatandaşın duyarlılığı olası faciayı önledi

Siirt'te PKK'lı teröristlerin menfeze yerleştirdiği el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 155 Polis İmdat hattını arayan bir vatandaşın, Siirt çevreyolu Siirt Polis Meslek Yüksekokulu yakınında şüpheli şahısların bulunduğunu bildirmesi üzerine söz konusu yerde araştırma yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teröristlerin menfeze yerleştirdiği 4 el yapımı patlayıcı düzeneği tespit ederek, etkisiz hale getirdi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #siirt #pkk
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
Sonraki Haber
Adana'da esnafın “şüpheli paket“ tepkisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.