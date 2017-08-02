Siirt'te PKK'lı teröristlerin menfeze yerleştirdiği el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 155 Polis İmdat hattını arayan bir vatandaşın, Siirt çevreyolu Siirt Polis Meslek Yüksekokulu yakınında şüpheli şahısların bulunduğunu bildirmesi üzerine söz konusu yerde araştırma yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teröristlerin menfeze yerleştirdiği 4 el yapımı patlayıcı düzeneği tespit ederek, etkisiz hale getirdi.
Siirt'te PKK'lı teröristlerin menfeze yerleştirdiği el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.
Siirt'te PKK'lı teröristlerin menfeze yerleştirdiği el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.
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