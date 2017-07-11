Deniz Harp Okuluna kayıt olduktan sonra FETÖ'nün darbe girişiminde yaralanan 18 yaşındaki Burak Kocabaş, "Vatanımız ve bayrağımız için canımızı feda ederiz." dedi.

Deniz Harp Okuluna kayıt yaptırdıktan sonra 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde ayağından yaralanan 18 yaşındaki Burak Kocabaş, vatan ve millet için canını feda etmeye her zaman hazır olduğunu belirtti.



Kocabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz günü Heybeliada Deniz Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet törenin ardından Deniz Harp Okuluna kaydını yaptırdığını söyledi.



Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından ağabeyiyle sokağa çıkmaya karar verdiğini aktaran Kocabaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu Saraçhane'ye gittiğini, darbecilerle konuşmak isterken açılan ateş sonucu sağ bacağından yaralandığını dile getirdi.



Çevredekilerin yardımıyla kaldırıldığı hastanede tedavisinin 52 gün sürdüğünü anlatan Kocabaş, bugüne kadar çok sayıda ameliyat geçirse de ayağındaki aksaklığın devam ettiğini bildirdi.



"Hayallerimizi bir gecede çaldılar"



Kocabaş, Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğrenci olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"O gün yaşadıklarımı unutamıyorum. O gece millet, darbeci FETÖ'cülere karşı büyük bir demokrasi destanı yazdı. Bu zaferin bir parçası olduğum için mutluyum. Böyle bir kalkışma yine denenirse sokağa tekrar çıkarız. Vatanımız ve bayrağımız için canımızı feda ederiz. Önemli olan ülkemizin devamlılığı. Çok istediğim askerlik mesleğine dönemeyeceğim. Deniz subayı olacağım için çok heyecanlıydım. Hayaller kuruyordum. FETÖ'cüler yüzünden hayallerimiz suya düştü. Hayallerimizi bir gecede çaldılar."