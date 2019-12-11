Vatanseverler 100. günde annelerle buluştu

100. GÜNDE BÜYÜK BULUŞMA

TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Demokratik Sol Parti Diyarbakır İlk Başkanı Ali Artun ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül’ün oluşturduğu heyet, Diyarbakırlı anneleri ziyaret etti.

Vatan nöbetinde annelerin her daim yanında olduğunu söyleyen heyet, ailelere desteklerini ileterek terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP’ye karşı mücadelede kararlılık vurgusu yaptılar.

“ANNELER TÜM EVLARIMIZ İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR”

Ziyaret sonrası açıklama yapan TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Diyarbakır annelerinin 100. Gününde de yanında olduklarını şu sözlerle ifade etti:

“TGB, CKD, Osmanlı Ocakları, Öncü Gençlik, Öncü Kadın ve DSP olarak annelerimize teşekkür etmeye geldik. Onlar bizi umutlandırdı, yüreklendirdi. Çünkü onlar sadece kendi evlatlarını geri getirme değil PKK’nın eline düşen tüm evlatları kurtarma gayesindeler. Annelerimiz PKK ve HDP’ye büyük bir darbe vurarak çaresiz bıraktılar. Annelerimizin mücadelesi başarıya ulaşıyor. Annelerimizin arkasında Mehmetçik var, polisimiz var, Türk gençliği var. Annelerimizin mücadelesinde her zaman yanlarında olacağımıza bir kez daha söz veriyoruz.”

Ardından konuşan Vatan Partisi Öncü Genlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, annelerin ABD ve PKK’ya ders verdiğini, Türk milletini birleştirdiğini söyledi. Bursalı, “Çok mutlu ve umutluyuz. Annelerimizin gözlerine baktıkça umut bulduk. Türkiye terörle mücadelede tarih yazıyor. PKK’yı hendeklere gömüyor, Amerika’ya gereken dersi veriyor. Türk milleti birleşiyor. Bu 100 günlük mücadele de Türkiye’nin mücadelenin en güzel fotoğraflarından birisidir. Üniversite gençliğinin selamlarını getirdik annelerimize. Veli Ağbaba’ya sesleniyoruz: Gelsin Emine Kaya’nın önünde sallasın o parmağı. Kimse PKK ile kol kola girerek annelerimize parmak sallayamaz. Vicdansa bu da vicdan. Buraya yeniden geleceğiz. İnşallah o zaman diğer kardeşlerimizle de kucaklaşacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.

Türk kadınının, evlat ve vatan nöbetiyle tarih yazdığını söyleyen Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Diyarbakır anneleri tarih yazıyor. Tarih analarımızın haklı isyanını, HDP ve PKK’ya meydan okuyuşunu, evlat nöbetini yazacak. Hiçbir milletin kadını, Türk kadını kadar vatanına sahip çıkmadı. Diyarbakır anneleri vatana ve evladına sahip çıkmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya gösterdiler. Türkiye’yi birleştirdi. Bugün aynı zamanda bir zaferi paylaşmak için buradayız. Hatice annemiz evladına kavuştu. Polisimizin ve Mehmetçiğimizin mücadelesiyle diğer annelerimizin de evlatlarına kavuşacağına eminiz. Evlatları PKK tarafından kaçırılan diğer tüm annelere çağrımızdır: Gelin bu mücadeleye ortak olun. Şimdi Türkiye’nin dört bir yanında bu mücadeleyi büyütme zamanıdır.”

“ŞU PARTİ, BU PARTİ DEMEDEN KENETLENMELİYİZ”

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Türk milletinin terörle mücadele kenetlenmesi gerektiğini vurguladı. Canpolat, “Bizler aynı kaderin, sevincin, kıblenin, ülkenin neferleriyiz. Annelerin eylemi bizlere ahlaki, siyasi ders vermiştir, kardeş olmamız gerektiğini göstermiştir. Bütün dünya üzerimize bir olmuş gelirken herkesin artık kenetlenmesi gerekir. Şu parti, bu parti demeden annelerimizin yanına gelin. Bugün burada bizimle birlikte olan tüm kardeşlerimizi kutladığımız gibi diğer siyasi partilere ve kuruluşlara sesleniyoruz: Lütfen bu yangına su serpin ve annelerimizin derdine ortak olun.” dedi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül, “Evladına kavuşan sevgili Hatice Annemizin mutluluğunu paylaşıyoruz. Annelerimiz PKK’nın sonunu getirecek. Annelerimiz ABD ve İsrail’in oyununa gelmeyeceğiz diyorlar. Hepimiz bu bilinçte olmalıyız. Türkiye’nin birliği için hepimizin PKK karşısında saf tutmamız gerekir. Cumhuriyet kadınları olarak bu görevi üstleniyoruz. Direnişin 100. gününde annelerimizin yanındayız. Onlarla birlikte saf tutuyoruz.” sözleriyle tüm Türk milletini annelere destek olmaya çağırdı.

Türkiye Kardeşlik Birliği Aile ve Kadın Komisyonu Başkanı Hatice Keleş, yaptığı konuşmada Milli Mücadele kahramanı kadınların bitmediğini şu vurgularla söyledi:

“Bu topraklarda Nene Hatunlar, Şerife Bacılar, Fatma Bacılar bitmez. İnşallah bütün annelerimiz çocuklarına ulaşacak. Bizim devletimiz çok güçlüdür. Onu bölmeye kimsenin gücü yetmez.”

Son olarak konuşma yapan DSP Diyarbakır İl Başkanı Ali Artun şu sözleri dile getirdi:

“Buradaki mağdur annelerimizin başından beri yanındayız. Buradan PKK ve HDP’ye sesleniyoruz: Artık maskeniz düştü. Kundaktaki bebekler bile sizin ne yaptığınızı artık görüyor. Annelerimiz artık rahat uyumalı. Onlar hepimizin annesidir. Çocuklarımıza silah vereceğimize, onlara sevgiyi saygıyı ve mutlu olmayı öğretelim.”