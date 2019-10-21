Vatanseverler sansürün ardından yeniden Twitter'da
Twitter’ın Vatan Partisi, Aydınlık Gazetesi, Öncü Gençlik, TGB ve TLB’ye yönelik sansürünün ardından hesabı askıya alınan isimler yeni Twitter hesaplarını açtı
Geçtiğimiz günlerde Twitter’dan Türk yurtseverlere Barış Pınarı Harekatı’na destek paylaşımları yaptıkları için operasyon gelmişti. Hesaplarını kontrol eden pek çok Twitter kullanıcısı, hesaplarının askıya alındığını ya da takipçilerinin silindiğini fark etti.
Twitter’ın Vatan Partisi, Aydınlık Gazetesi, Öncü Gençlik, TGB ve TLB’ye yönelik sansürünün ardından hesabı askıya alınan isimler yeni Twitter hesaplarını açtı.
Twitter’ın vatanseverlere yönelik operasyonunda hesabı askıya alınan isimleri buradan takip edebilirsiniz.
Mustafa İlker Yücel / Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
https://twitter.com/milker_yucel
Özgür Bursalı / Öncü Gençlik Genel Başkanı
https://twitter.com/ozgurbursali
Cem Dikmen / Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı
https://twitter.com/DikmenCemVP
Yıldırım Gençer / TGB Genel Başkanı
https://twitter.com/YildirimGencer_
Türkiye Liseliler Birliği
https://twitter.com/TRliselibirligi
Beyhan Korkman / Vatan Partisi MKK Üyesi
https://twitter.com/KorkmanBeyhan
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