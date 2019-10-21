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Vatanseverler sansürün ardından yeniden Twitter'da

Twitter’ın Vatan Partisi, Aydınlık Gazetesi, Öncü Gençlik, TGB ve TLB’ye yönelik sansürünün ardından hesabı askıya alınan isimler yeni Twitter hesaplarını açtı

GÜNDEM 21.10.2019, 11:53
Vatanseverler sansürün ardından yeniden Twitter'da

Geçtiğimiz günlerde Twitter’dan Türk yurtseverlere Barış Pınarı Harekatı’na destek paylaşımları yaptıkları için operasyon gelmişti. Hesaplarını kontrol eden pek çok Twitter kullanıcısı, hesaplarının askıya alındığını ya da takipçilerinin silindiğini fark etti.

Twitter’ın Vatan Partisi, Aydınlık Gazetesi, Öncü Gençlik, TGB ve TLB’ye yönelik sansürünün ardından hesabı askıya alınan isimler yeni Twitter hesaplarını açtı.

Twitter’ın vatanseverlere yönelik operasyonunda hesabı askıya alınan isimleri buradan takip edebilirsiniz.

Mustafa İlker Yücel / Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
https://twitter.com/milker_yucel

Özgür Bursalı / Öncü Gençlik Genel Başkanı
https://twitter.com/ozgurbursali

Cem Dikmen / Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı
https://twitter.com/DikmenCemVP

Yıldırım Gençer / TGB Genel Başkanı
https://twitter.com/YildirimGencer_

Türkiye Liseliler Birliği
https://twitter.com/TRliselibirligi

Beyhan Korkman / Vatan Partisi MKK Üyesi
https://twitter.com/KorkmanBeyhan

#twitter #mustafa ilker yücel #vatan partisi #aydınlık gazetesi #öncü gençlik #türkiye gençlik birliği #tgb #tlb
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