Vatanseverler sansürün ardından yeniden Twitter'da

Geçtiğimiz günlerde Twitter’dan Türk yurtseverlere Barış Pınarı Harekatı’na destek paylaşımları yaptıkları için operasyon gelmişti. Hesaplarını kontrol eden pek çok Twitter kullanıcısı, hesaplarının askıya alındığını ya da takipçilerinin silindiğini fark etti.

Twitter’ın Vatan Partisi, Aydınlık Gazetesi, Öncü Gençlik, TGB ve TLB’ye yönelik sansürünün ardından hesabı askıya alınan isimler yeni Twitter hesaplarını açtı.

Twitter’ın vatanseverlere yönelik operasyonunda hesabı askıya alınan isimleri buradan takip edebilirsiniz.

Mustafa İlker Yücel / Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

https://twitter.com/milker_yucel

Özgür Bursalı / Öncü Gençlik Genel Başkanı

https://twitter.com/ozgurbursali

Cem Dikmen / Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı

https://twitter.com/DikmenCemVP

Yıldırım Gençer / TGB Genel Başkanı

https://twitter.com/YildirimGencer_

Türkiye Liseliler Birliği

https://twitter.com/TRliselibirligi

Beyhan Korkman / Vatan Partisi MKK Üyesi

https://twitter.com/KorkmanBeyhan