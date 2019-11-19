Vedat Bilgin'in emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması ve Bahçeli'nin EYT görüşü sonrası EYT Derneği bu fotoğrafla yanıt verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusundaki görüşü belli olmuş ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'den merakla beklenen emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması gelmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından Vedat Bilgin'in ifadeleri sonrası bir açıklama yapıldı.

EYT DERNEĞİ'NDEN FOTOĞRAFLI YANIT

Açıklamada, EYT heyetinin Vedat Bilgin ile yapılan görüşmesinde çekilen fotoğraf paylaşıldı.

Fotoğraf ile birlikte EYT Derneği tarafından şu açıklama yapıldı:

"6 Eylül 2019 günü, sayın Vedat Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak ve beraberindekiler ile Çankaya Köşkü'nde görüşerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan komisyonda başkan olarak görevlendirildiğini açıklamıştır."

O GÖRÜŞMEDE BULUNAN MUSTAFA AVCI'DAN AÇIKLAMA

O görüşmede bulunan EYT Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı da Ulusal Kanal'da Can Karadut'un sunduğu Günaydın Türkiye programında EYT konusundaki gelişmeleri değerlendirdi.

Avcı, "Biz emeğimizin karşılığını isteyen ekmek partisiyiz" dedi.

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