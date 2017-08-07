Veliefendi Hipodromu'nda, suça karışmış kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Çok sayıda polis ekibin katıldığı operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonla ilgili olarak Türkiye Jokey Kulübü'nden açıklama yapıldı

Veliefendi Hipodromu'nda, suça karışmış kişilerin yakalanması amacıyla çok sayıda polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, bazı kişiler gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı çok sayıda polis ekibi, sabah saatlerinde Veliefendi Hipodromu'na geldi.



Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, hipodrom çevresinde güvenlik önlemi alındıktan sonra ekipler içeri girdi.



Polis ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması amacıyla hipodromdaki ahırlarda ve diğer bölümlerde arama yaptı. Öğle saatlerine kadar süren operasyonun ardından polis ekipleri hipodromdan ayrıldı.



Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonla ilgili ayrıntılı açıklamanın daha sonra yapılacağı bildirildi.



TJK'DAN AÇIKLAMA



Operasyonla ilgili olarak Türkiye Jokey Kulübü'nden açıklama yapıldı.



Açıklamada şunlar denildi:



Bu sabah (7 Ağustos 2017) İstanbul Veliefendi Hipodromu’nun pansiyon (ahırlar) bölgesinde kişilere yönelik, narkotik ve asayiş ekipleriyle geniş çaplı bir inceleme yapılmıştır.



Türkiye Jokey Kulübü olarak, emniyetimizin zaman zaman gerçekleştirdiği bu tarz uygulamaları sonuna kadar desteklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.



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