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Venezuela'dan çarpıcı FETÖ tespiti

"Avrupa'nın beslediği emperyalist hırslara hizmet eden yalakalar var. 15 Temmuz da bunun açık bir örneği." Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes böyle konuştu; "FETÖ'cülerin kime hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz." diyen Reyes, Venezuela'nın 15 Temmuz'u lanetleyen Latin kökenli ilk ülke olduğunu vurguladı.

Venezuela'dan çarpıcı FETÖ tespiti

15 Temmuz’un emperyalist merkezlerden planlandığını vurguladı. Darbe girişiminin arkasındaki güçlere dikkat çekti.

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes darbe girişimine ilişkin dikkat çeken tespitler yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi  Reyes, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Reyes, FETÖ’nün kime hizmet ettiğini bildiklerini belirtti.

"EMPERYALİST HIRSLAR..: Avrupa'nın emperyalist hırslarına karşı Türkiye, kendini güçlü şekilde savunabilir. Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen darbe girişiminin arkasında bu hırsların olduğunu biliyoruz. Avrupa'nın beslediği emperyalist hırslara hizmet eden yalakalar var. 15 Temmuz da bunun açık bir örneği. Bu hırsların sonucu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı ve meşru hükümetinin yıkılmaya çalışılmasını bütün dünya gördü. FETÖ örgütüne mensup olsalar da kime hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz.

Venezuela’nın hain darbe girişimini lanetleyen Latin kökenli ilk ülke olduğunu söyleyen Reyes, Venezuela hükümetinin darbe gecesi kendisini aradığını söyledi. Büyükelçi Reyes, "Olayın, demokratik Türk devletine karşı gerçekleştirilen bir darbe olduğunu belirttik. Bunun sonucunda da Devlet Başkanımız derhal bu hain saldırıyı kınadı" ifadelerini kullandı.
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #Venezuela #fetö #avrupa #15 temmuz #latin #ankara
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