Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes ülkesinde yaşanan Amerikan destekli terör saldırısıyla ilgili Ulusal Kanal'a özel bir açıklama yaptı.
İşte o açıklama;
Bütün Türk Halkına iyi geceler diyerek başlamak istiyorum sözlerime. 6 Ağustos sabahı meydana gelen bir terörist saldırıyla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. “Vatana ihanet ve Emre İtaatsizlikten” yargılanmış ve daha sonra Miami’ye kaçarak Amerika Birleşik Devletleri’nin korumasına sığınmış eski bir Venezuela Ulusal Güvenlik yetkilisi tarafından yönetilen paramiliter suç çetesi, Valencia şehrinde bulunan 41° Zırhlı Tugayı’na saldırmış ancak ülkeyi istikrarsızlığa sürükleme ve demokrasiyi bitirme amacı taşıyan bu girişim, demokrasiye, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya ve Bolivarcı Devrime sadık Ordu tarafından bozguna uğratılmıştır.
Deniz Adalı
ulusal.com.tr
Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes'den Ulusal Kanal'a özel açıklama
Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes ülkesinde yaşanan Amerikan destekli terör saldırısıyla ilgili Ulusal Kanal'a özel bir açıklama yaptı.
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