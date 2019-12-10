Veteriner hekimlerin sorunları Meclis’e taşındı

Veterinerler Meclis’e gitti. Sorunlarını anlattı. Çözüm talep etti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği heyeti, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ve Ak Parti Yozgat Vekili Yusuf Başer ile görüştü. Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ile beraber Genel Sekreter Haluk Aşkaroğlu ve Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu heyette yer aldı.

Görüşmede fiili hizmet zammı konuşuldu. Bu zam, ağır ve riskli koşullarda çalışanlara veriliyor. 2008’de veterinerlerden alınan hak, 2018’de doktorlara verildi. Bu durumun Anayasa'nın eşiklik ilkesine aykırı olduğunu savunan veteriner hekimler, hayvanlardan bulaşan tehlikeli hastalıklar olduğunu belirtti.

Niteliksiz veteriner fakülteleri ve istihdam sorunu da vekillerle görüşmede masadaydı.

Veteriner hekimler de tıpkı doktorlar gibi şiddetle karşı karşıya kalabiliyor. Meclis'teki görüşmede buna çözüm konusu da değerlendirildi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Ak Partili vekillerle yapılan görüşmeyi Ulusal Kanal'a anlattı.

HABER: BUSE GENÇTÜRK KAMERA: UĞUR PİDECİ

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