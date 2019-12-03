Veto sonrası yeni düzenleme

Cumhurbaşkanınca veto edilen termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa 4 Aralık'ta yeniden Meclis'in gündemine gelecek.

Ak Partili vekiller, termik santrallere filtre takılmasının 2 buçuk yıl ertelenmesine yönelik bir kanun teklifi hazırladı. Teklif Meclis'ten geçti. Onay için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önüne gitti. Ancak Erdoğan veto hakkını kullanarak teklifi tekrar görüşülmek üzere Meclis'e geri gönderdi.

Vetonun ardından yasa için atılacak adımların yol haritası da belli oldu. Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, filtre takımını 2 buçuk yıl ertelenmesini öngören düzenlemenin kanun teklifinden çıkarılacağını duyurdu.

Muş, Meclis Danışma Kurulu'nda tavsiye kararı alınırsa Plan ve Bütçe Komisyonu'nun

4 Aralık'ta toplanacağını belirtti. 5 Aralık'ta da konunun Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduktan sonra ilk kez veto hakkını kullanan Erdoğan, konuya ilişkin de ilk değerlendirmesini yaptı.

Filtre takılmasını erteleyen kararın veto edilmesi ise olumlu karşılandı.



HABER: ÇİYDEM DEMİR KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ

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