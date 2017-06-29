Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen bölgenin güvenliğinin sağlanması için Afrin'in de terörden temizlenmesi gerektiğini söyledi. Kaynak, Türkiye'nin bu konuda çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde 2 bin kilometrekarelik alanı temizledi. Ancak bölgenin doğusunda ve batıısnda PKK/PYD'nin bulunması güvenlik riskini doğuruyor.



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, El Bab bölgesinin stabil hale gelmesi için Afrin'in de terör unsurlarından temizlenmesi gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş'ta açıklamalar yapan Kaynak, Astana'da yapılan çatışmasızlık anlaşmasını hatırlattı.



Kaynak, Türkiye'nin bu konuda diplomatik çalışmaları da yürüttüğünü belirtti.

"Bütün bunlar için Afrin bölgesinin hem Türkiye'nin sınır güvenliği bakımından Kilis ve Hatay sınırımızdalar. Hem bölgenin güvenliği bakımından Afrin bölgesinin terörden, teröristlerden, terör unsurlarından temizlenmesi gerekecek. Yoksa kimse ne Azez'in güvenliğini garanti edebilir, ne Mare'nin güvenliğini garanti edebilir, ne El Bab'ın güvenliğini garanti edebilir ne de İdlib'in güvenliği garanti edebilir. Türkiye'nin bu husustaki diplomatik çalışmaları da sürmektedir."





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