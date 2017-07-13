Antalya'da bir tanker önce bir evin bahçe duvarından içeri girdi. Tanker bahçede park halindeki bir araça çarparak durabildi. Samsun'da bir kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen polisi ezdi. İstanbul Şişli'de de virajı alamayan bir sürücü bariyetleri aşarak karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı.

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Bahçeye indiğinde yıkılmış bir duvar ve park halindeki aracına çarpan bir yakıt



Olayın adresi



Duvarı yıkan tanker daha sonra bahçede park halindeki otomobile çarparak durabildi. Gürültüyü duyan ev sahibi hemen bahçeye indi ve işte bu manzarayla karşılaştı.





Kazanın yaşandığı sırada bahçede kimsenin olmaması ve yakıt tankerinin boş olması olası bir faciayı önledi.



Bu görüntüler de Samsun'dan. Seyir halindeki kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışan bir polisi ezdi.



Polis memırı Medet Gandiş, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isterken sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonetin altında kaldı.



Yaralanan Gandiş'e ilk müdahaleyi olay yerinin yakınındaki meslektaşları yaptı. Hastaneye kaldırılan Gandiş'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Ve İstanbul Şişli. Büyükdere Caddesi'nde virajı alamayan sürücü, aracıyla birlikte bariyerleri aştı. Araç, karşı yönden gelen minibüsle kafa kafaya çarpıştı. 1'i ağır 2 kişi yaralandı.



Kazada, minibüs sürücüsü Halil Temel araçta sıkıştı. Temel, ekipler tarafından güçlükle araçtan çıkarıldı.



Kazaya neden olan otomobilin şoförü Ceyda Aydın ise yaralandı.



Yaralananlara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.



Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.



ulusal.com.tr





Bahçeye indiğinde yıkılmış bir duvar ve park halindeki aracına çarpan bir yakıt tanker i gördü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yakıt tankeri, ortalığı savaş alanına çevirdi.Olayın adresi Antalya 'nın Kepez ilçesi... 34 TU 780 plakalı boş akaryakıt tankerinin sürücünü ani bir dalgınlıkla direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan tanker Ahmet Aydoğan'a ait 2 katlı müstakil evin duvarına çarptı.Duvarı yıkan tanker daha sonra bahçede park halindeki otomobile çarparak durabildi. Gürültüyü duyan ev sahibi hemen bahçeye indi ve işte bu manzarayla karşılaştı.Kazanın yaşandığı sırada bahçede kimsenin olmaması ve yakıt tankerinin boş olması olası bir faciayı önledi.Bu görüntüler de Samsun'dan. Seyir halindeki kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışan bir polisi ezdi.Polis memırı Medet Gandiş, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isterken sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonetin altında kaldı.Yaralanan Gandiş'e ilk müdahaleyi olay yerinin yakınındaki meslektaşları yaptı. Hastaneye kaldırılan Gandiş'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Ve İstanbul Şişli. Büyükdere Caddesi'nde virajı alamayan sürücü, aracıyla birlikte bariyerleri aştı. Araç, karşı yönden gelen minibüsle kafa kafaya çarpıştı. 1'i ağır 2 kişi yaralandı.Kazada, minibüs sürücüsü Halil Temel araçta sıkıştı. Temel, ekipler tarafından güçlükle araçtan çıkarıldı.Kazaya neden olan otomobilin şoförü Ceyda Aydın ise yaralandı.Yaralananlara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.