Washingtonpost: Çin, Afganistan ile Pakistan’a Arabuluculuk İşlevi Üstleniyor



Çin Uluslararası Radyosu - Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 25 haziran Pazar günü, ziyaret ettiği Rawalpindi’de Pakistan yetkilileriyle görüştü. Çin, Güney Asya’daki bu iki komşu ülke nezdindeki ağırlık ve itibarından yararlanarak arabuluculuk yapıyor.



Çin’in amacı, Asyalı iki komşu ülke arasında diyaloğun ve giderek işbirliğinin oluşturulmasına yardımcı olmak. Wang, diyalog oluşturma süreci çerçevesinde iki ülke arasında ekonomik işbirliğine öncelik tanınmasının uygun olacağı görüşünde.



Afganistan ve Pakistan, birbirini karşılıklı olarak, çok geçirgen olan ortak sınırlarında operasyona girişen militanları görmezden gelmekle suçluyorlar. Öte yandan Pakistan’ın, sınırın bir bölümünde çit inşa etmesi de aradaki gerilimi artırmış olan bir etken. Zira Afganistan, kolonyal dönemden kalma bu çizgiyi “uluslararası sınır” olarak kabul etmiyor. Şimdi Çin, bu gerilimlerin üstesinden gelinerek bir diyalog ve işbirliği ortamının oluşturulmaya başlaması için çaba harcıyor



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