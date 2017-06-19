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WSJ: Erdoğan dış politikada kontrolü kaybetti

Wall Street Journal gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar krizini kişisel gördüğünü, sonraki hedefin kendisi olduğunu düşündüğünü yazdı. Analiz haberde ayrıca Ankara’nın dış politikada "kontrolü kaybettiği" fikrine yer verildi.

WSJ: Erdoğan dış politikada kontrolü kaybetti

Wall Street Journal, "Erdoğan, Katar krizini kişisel gördü, sonraki hedefin kendisi olduğunu düşünüyor" diye yazdı.

Wall Street Journal'ın söz konusu haberinde, Amerika ve Arap ülkeleri ile Katar desteği nedeniyle karşı karşıya kalan Türkiye’nin uzun vadede ciddi problemler ile uğraşmak zorunda kalabileceği ifade edildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yaptırımlar karşısında Katar’ın yanında yer almasının kişisel olduğu belirtildi.

Buna göre, Ankara’daki yetkililer, Katar'ın bu şekilde 'baskı altına alınıp ezilmesine' izin verilirse, uluslararası baskının yöneleceği sıradaki hedefin Erdoğan yönetimi olacağından korkuyor.

Haberde yer alan uzmanlar ayrıca Ankara’nın dış politikada "kontrolü kaybettiği" fikrinde.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Wall Street Journal #erdoğan #katar #ankara
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Nadir Şener Hatunoğlu - 6 gün önce
Kontrolsüzlük, akla aykırı kontrolden daha iyidir(!). matematikçi, bilim uzmanı*
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