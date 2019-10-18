Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Diyarbakır anneleri, başlayan sağanağa rağmen oturma eyleminden vazgeçmedi. Yağmur altında oturma eyleminde yer alan anne Ayşegül Biçer, oturma eylemine devam etme noktasında kararlı olduklarını söyledi.

Kararlılıkla başladıkları eylemlerini sürdürdüklerini belirten Biçer, "Yağmur yağıyormuş hiç umurumuzda değil. Evlatlarımızın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Canımızı onlara feda etmeye hazırız. Evlatlarımız gelmeden yaz kış hiç farketmez. Buradaki eylemimiz sonuna kadar devam edecek." dedi.

Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla eyleme devam eden anne Süheyla Demir de yağmura rağmen eylemlerini sürdürdüklerini belirtti.

Yağmura rağmen evlat nöbetini sürdürdüler

Yaz kış demeden eylemlerini sürdüreceklerini anlatan Demir, "Bizi kimse yıldıramaz. İnşallah çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Yağmur, kar, kış demeden çocuklarımızı bekliyoruz. Çocuklarımız bizi duyuyorsa, biz sizin için ölümü göze aldık. Siz de bizi düşünün ve askere teslim olun bize geri dönün. Birlikte eve dönelim çocuklar. Bizim çocuklarımız 5 yıldır yağmurun altında. Kim bilir neredeler, taşların üzerinde oturup yatıyorlar." dedi.

Kaçırılan kızı Şeyma Ceylan için oturma eylemini sürdüren anne Türkan Mutlu da kızını almadan eylemini sonlandırmayacağını kaydetti.

7 sene boyunca kızı için mücadele ettiğini ve yaz kış çok zorluk çektiğini belirten Mutlu, "Şu anda üşümüyorum, Ceylan'ın acısından dolayı üşümüyorum." diye konuştu.

HDP'liler Diyarbakır annelerinin oturma eylemini engellemek istedi

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle sürdürdüğü oturma eylemini engellemek için HDP il binası önüne parti otobüsü park edildi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Sabah saatlerinde HDP il binası önüne gelen aileler, oturma eylemi yaptıkları alana parti otobüsünün park edildiğini gördü.

HDP'lilere tepki gösteren aileler, binanın diğer tarafına geçerek oturma eylemine devam etti.

Bir müddet eylemlerini burada sürdüren aileler, polisin talimatıyla otobüsün parti binası önünden kaldırılmasının ardından kendileri için kurulan seyyar çadırlara geçti.

HDP'li Milletvekili Aydeniz'den ailelere hakaret

Bu sırada, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, parti binasına girerken ailelere hakaret etti. Aileler de Aydeniz'e tepkilerini dile getirdi.

Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için Diyarbakır'a gelerek kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemi yapan Süheyla Demir, HDP'lilerin oturma eylemi yaptıkları yere otobüs park ederek, eylem yapan anneleri sindirmeye çalıştıklarını belirtti.

"Annelerin iradesi onları yendi"

"Bize eşkıya diyorlar. Asıl dağ eşkıyası onlar. Çocukları dağa kaçırıyorlar. Biz anneyiz ve annelerin iradesi onları yendi. Bize saldırıyorlar. Gerçek yüzlerini gösteriyorlar. Çocuklarımızı almadan da buradan gitmiyoruz" diyen Demir, dün yağmurun altında dahi eylemlerini sürdürdüklerini hatırlattı.

Süheyla Demir, "Yağmurun ve karın altında da bekleriz. Biz onları yenene kadar buradayız. Çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz. Her gün oturduğumuz yere aracı çekmişler, sanıyorlar ki bizi yıldıracaklar. Biz yılmıyoruz. Onların sonu geldi artık. Bir partinin milletvekili acılı annelere bunları söylüyorsa, Kürtlüğü nasıl savunduklarına şaşırıyorum." dedi.