Yakup Aslan aktardı: İran'dan düşen uçakla ilgili açıklama 

Yakup Aslan, son dakika gelişmesi olarak İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldığını ve açıklamada uçağın, İran Hava Savunma Sistemi tarafından, insani hata sonucunda düşürüldüğünü aktardı.



Aslan, "Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabından hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür diledi. Hatta Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'de bir açıklama yaptı, 'Konuyla ilgili hatalılar cezalandırılacaktır' dedi. İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD saldırısı sonrası İran Hava Savunma Sistemi'nin oldukça hassas olduğunu, söz konusu uçağında uçuş yüksekliğine bakılarak Devrim Muhafızları Bölgesi'nde, düşmanca bir uçuş rotasına benzer uçuş sergilemesinden dolayı düşürülmüştür açıklaması yapıldı. Burada füze açıklaması yok ama hava savunma sistemi tarafından düşürüldü açıklaması var. Yani İran Genelkurmayı, 176 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak düşürülme olayının hava savunma sistemi tarafından yapıldığını açıkladı. Zannediyorum ilerleyen saatlerde bununla ilgili ayrıntıların açıklanacağı basın toplantısı düzenlenecektir.

Şunu söyleyebiliriz, yanlışlıkla uçak düşürme ilk defa olmuyor. Karadağ Savaşı sırasında Ermenistan tarafından yanlışlıkla düşürülen bir uçak olmuştu. Yine ABD'nin yanlışlıkla düşürdüğü bir İran yolcu uçağı var. Yine bir tatbikat sırasında ABD tarafından vurulduğu söylenen bizim uçağımız var. Bu durumlar maalesef daha öncede yaşandı. Ama konu İran olunca yaptırım yine tazminat mı olacak? Ölenlerin yakınlarına daha önce tazminat ödenmişti. Bir özür yeterli olacak mı? Tabi uluslararası bir kurum olan Birleşmiş Milletler'in bir heyet oluşturması gerekiyor, gerçekten yanlışlıkla mı, insani bir hatadan dolayı mı olduğunu araştıracaklar. Muhtemel bir yaptırım ve tazminat uygulanacaktır. Dış müdahale ve savaş ilanı olduğu burada konuşulmuyor" diyerek İran'daki son durumu paylaştı.

ulusal.com.tr