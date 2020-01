Yakup Aslan İran'dan son durumu aktardı

Televizyon Gazetesi'ne bağlanan Aslan, "3 önemli kayıp olduğunu şu an biliyoruz. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis ve Muhammed Rıza o da Haşdi Şabi'nin önemli isimlerden." dedi.

İran'da son durumu aktaran Aslan, "F-14'ler devriye geziyor. İran Hava Kuvvetleri F-14 uçakları şu an İran ile Irak sınırında devriye uçuşlarına başladı bu sıcak bilgi paylaşıldı. Hava sahasında şu an İran da telaffuzda." ifadelerini kullandı.

Yakup Aslan'ın aktardığı bilgiler şöyle;

"Sabah bu kötü haberle uyandık. Bağdat havalimanı kapatıldı. 3 önemli kayıp olduğunu şu an biliyoruz. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis ve Muhammed Rıza o da Haşdi Şabi'nin önemli isimlerden. Şu an İran Hava Sahası'nın çok hareketli olduğunu biliyoruz. F-14'ler devriye geziyor. İran Hava Kuvvetleri F-14 uçakları şu an İran ile Irak sınırında devriye uçuşlarına başladı bu sıcak bilgi paylaşıldı. Hava sahasında şu an İran da telaffuzda. Sabah saatlerinde Haşdi Şabi'den görüştüğümüz isimler oldu onlarda saldırı pozisyonuna mobilize olduklarını söylediler. Durum oldukça gergin zira dün yayında Kasım Süleymani'den konuşmuştuk. Bu önemli ismin şehit olması Batı Asya'dan başlayıp Lübnan'a, Yemen'e ulaşan ciddi bir gerginlik yaşatmış durumda. Bu durumda İran'ın kontrol edeceği ve edemeyeceği durumların olacağı kesin, çeşitli eylemlerin olacağı kesin, buradan altını çiziyorum ve İran'ın kontrol edeceği ve edemeyeceği gruplar var. Buna göre belli analizleri yapmamız lazım. Önümüzdeki zamanlar oldukça gergin. Hem İran - Amerika ilişkiler açısından hem de Türkiye'ye büyük bir sorumluluk düşecek hem Amerikayla hem İranla olan iyi ilişkiler Türkiyeye bölge barışı açısından büyük bir misyon yüklüyor. Önümüzdeki dönem Ankara içinde Tahran ile ilişkiler önemli bir yer alacak gibi görünüyor.

Şehit general ile ilgili henüz bir cenaze töreni ilan edilmedi. Ama yas ilan edildi. İran Hükümeti'nin bu suikaste ilgili son tepkileri paylaşalım. İran'ın dini ve siyasi en yüksek mevki olan İran Devrim Rehberi Seyyid-el Hamaney'in tepkisi paylaşıldı. Kasım Süleymani'yi manevi oğlu olarak gören Hamaney ile ikisinin arasında ayrı bir muhabbet vardı. İran için ileriki zamanlarda önemli bir kayıp olduğunu bunun yanında başsağlığını ilettikten sonra söylediği en önemli cümle 'Amerika bedelini ödeyecek' oldu. Normalde bu makamdan böyle bir cümleyi pek duymayız. Yine Devrim Muhafızları'ndan bir açıklama var. Açıklama 'Amerika'dan acı bir intikam alacağız' şeklinde oldu. Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan açıklama geldi. En diplomatik dille açıklama yapmasını beklediğimizMuhammed Cevad Zarif'ten gelen açıklaması 'uluslararası bir terör' oldu. Saldırıyı, 'Amerika uluslararası bir terör rejimidir, eylem haydutça ve kışkırtıcıdır. Sonuçlarını Amerika Birleşik Devletleri hazır olmalıdır' olarak açıkladı.

İran'da sokağa çıktığımızda bir şok var tepki var. Aynı zamanda bir gururu da taşıyorlar. Çünkü inançları gereği şehadet makamına ulaşmak onlar için çok önemli. Bu mevkiye sahip olan bir komutanın gururunu da yaşıyor İranlılar"





ulusal.com.tr