Yalova'da tüm okullarda Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime ara verildi.

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası tatil haberleri art arda geliyor.



İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin Yalova'da da hissedildiğini belirterek, Valiliğin kararıyla il genelinde eğitim öğretime öğleden sonra ara verildiğini söyledi.



Valilikten yapılan açıklamada depremin, kentte herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı duyuruldu.