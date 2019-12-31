Yamaç'a Çağatay Erdenet sürprizi! Çukur 3. Sezon 15. Bölüm özeti (Çukur 82. bölüm)

Mahsun’un geri gelmesiyle Yamaç onunla büyük bir yüzleşme yaşıyor. Yamaç’ın hayatını defalarca kurtaran Mahsun’u affetmiyor. Mahsun Yamaç'ı bayıltıp düşmanlarından birisini yok ediyor.

Cumali kendine geliyor. Cumali'yi yakalamak için hastaneyi basan polis Cumali'yi yakalayamıyor.Cumali Damla, Emmi ve Selim'in de desteğiyle polis baskınını atlatıyor.

Vartolu Almanya’daki macerasında sona yaklaşırken peşinde olduğu flash belleği alıyor.

Karşısında duran herkesi Çukur’un da yardımıyla sonunda dize getirmeyi başaran Yamaç, bu kez kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında buluyor.

İşte bölüm özeti

Azer, Karaca'yı kendisine gelen kıyafetleri almak için götürdüğünde, Karaca'nın arabadan inmesini fırsat bilerek kaçmaya çalışıyor. Kıyafetleri getiren motorsikletle beraber Azer'in peşine düşen Karaca ancak arabanın yolunu keserek Azer'in durmasını sağlayabiliyor.

Ameliyattan sonra yoğun bakımdan çıkarılan Cumali'yi yakalamak için polisler hastaneye geliyor. Halen kalkacak gücü olmayan Cumali ve Koçovalılar bir dolabın arkasına saklanarak polisleri atlatıyorlar.

Cumali'yi ziyarete gelen Akın Yamaç ve Selim tarafından oldukça soğuk karşılanıyor. Doktorların Cumali'nin durumunun stabil hale geldiğini, beklemeye gerek kalmadığını söylemesiyle Çukur'a dönmeye karar veren Koçovalılar'a Akın'da katılıyor. Sultan itiraz eden Yamaç'a Çukur'un lideri olduğunu fakat Koçovalılar'ın başı olması için eve gelmesi gerektiğini söylüyor.

Azer'i ve Efsun'u durdurmanın yolunun para akışını kesmekten geçtiğini söyleyen Yamaç, para trafiğini kesebilmek için Aliço'dan yardım istiyor. Paranın bankaya girmeden önce hangi binada tutulduğunu öğrendikten sonra Çukurlular ve Aliço harekete geçiyorlar.

Aliço'nun planıyla para dolu odaya kazarak girmeyi hedefleyen Yamaç güzel bir sürprizle karşılaşıyor. Odada nakit para beklerken külçeler dolusu altınla karşılaşan Çukurlular planlarını başarmış oluyorlar.

Altınları ele geçirmeyi kutlayan Yamaç yılbaşının da yaklaşmasıyla mahallelilere hediye almaya karar veriyor. Mahalleliye erken bir yılbaşı kutlaması veren Yamaç havai fişeklerle kutlamaya devam ediyor.

Azer'in yanındaki adamların araştırılmasını isteyen Yamaç topladıkları bilgileri Aliço'ya veriyor. Aliço bütün adamları tek tek tüm alışkanlıkları ve zayıflıklarıyla beraber analiz ediyor. Kimin hangi adamı alacağı tartışılırken, yaralı haline rağmen gelen Cumali ve Damla da görev alıyorlar. Azer'in ismini tabloda göremeyen Cumali Azer'i kimseye bırakmayacağını söylüyor.

Çocuğu Berlin'in dışına ormanlık bir alandan çıkarmak zorunda kalan Vartolu'nun yolunu Almanya'da yaşayan göçmenler kesiyor. Çocuğun babasının göçmenlerin canını çok yaktığını söyleyen göçmenlere Vartolu 20 yıl beklemek zorunda olduklarını söylüyor. Çocuğu sağ salim babasına götüren Vartolu Zimmermann'dan hard diski alıyor.

Yamaç Koçovalı kendisine gelen telefonla şaşkına dönüyor. Arayan kişi Çağatay Erdenet. Çağatay, Yamaç'a kendisine ait altınları aldığını söylüyor ve teslim etmesini söylüyor.



Çağatay Erdenet kimdir?

Başarılı oyuncu güçlü bir ailenin ortanca oğlu Çağatay Erdenet rolüyle hikayeye dahil olacak. Çukur’u yok etmek için harekete geçecek olan Çağatay, Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelirken Çukur’da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

