Yarbay Ali Tatar, mezarı başında anıldı

Yarbay Ali Tatar ölümünün 10'uncu yılında mezarı başında anıldı.

Deniz Yarbay Ali Tatar, Amirallere suikast ve Poyrazköy kumpasıyla FETÖ'nün hedefinde oldu. FETÖ'cüler tarafından cezaevine koyulan Tatar itirazlar sonucu serbest kaldı. Ancak daha sonra yine devreye giren FETÖ'cüler Ali Tatar hakkında yakalama kararı çıkarttı. Bunun üzerine Yarbay Tatar teslim olmak yerine 19 Aralık 2009 yılında intihar etti. Tatar'ın ölümüne neden olan FETÖ'cü savcı Süleyman Pehlivan ise Yargıtay'da yargılanıyor.

Karşıyaka Mezarlığı'nda kabri bulunan Yarbay Ali Tatar, ölümünün 10'uncu yılında da silah arkadaşları ve sevenleri tarafından unutulmadı.

FETÖ kumpasları sonucu hayatına son veren Tatar'ı ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar, FETÖ'ye karşı kararlılıkla mücadele edeceğini vurguladı.

Şehidin eşi Nilüfer Tatar da törende bir konuşma yaptı.

HABER: ÇİYDEM DEMİR KAMERA: UĞUR PİDECİ

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