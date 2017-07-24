2012 yılında FETÖ'nün kumpasıyla ordudan atılan Yarbay Tamer Karslıoğlu için dönüş yolu açıldı. Anayasa Mahkemesi, "İstanbul Askeri Casusluk" davasında yargılanıp beraat eden Yarbay Karslıoğlu'nun başvurusunu haklı buldu ve "masumiyet karinesinin ihlal edildiğine" karar verdi.

FETÖ'nün kumpasıyla ordudan atılmıştı. Yarbay Tamer Karslıoğlu için güzel haber Anayasa Mahkemesi'nden geldi. AYM, Karslıoğlu'nun başvurusunu haklı buldu. Böylece yarbayın orduya dönüş yolu açıldı.



Yarbay Karslıoğlu, Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı'nda ağ güvenliğini sağlamak ve şifreli dosyaları çözmekten sorumluydu. Karslıoğlu'nun hayatı 25 Ekim 2010’da kabusa döndü.



"İstanbul Askeri Casusluk" davasındaki 56 sanıktan biri oldu. 2012'nin Mart ayında TSK'dan "disiplinsizlik" gerekçesi ile atıldı. Raporun altındaki imza FETÖ üyesi Tuğgeneral Ali Kalyoncu'ya aitti.



"Askeri Casusluk" davasında 2012 Ağustos'unda 7 yıl 4 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan Yarbay Karslıoğlu 2014'te mesleğine geri dönmek için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bu arada kumpas davası 2016'da çöktü.



Tüm sanıklarla birlikte Karslıoğlu da beraat etti. Karslıoğlu'nun Anayasa Mahkemesi'nden beklediği karar geçtiğimiz hafta çıktı. Mahkeme, 2012'de ordudan atılan, "İstanbul Askeri Casusluk" davasında yargılanıp beraat eden Yarbay Tamer Karslıoğlu'nun başvurusunu inceledi ve "masumiyet karinesinin ihlal edildiğine" karar verdi.



Karslıoğlu Hürriyet Gazetesi'ne konuştu. Geç de olsa adaletin tecelli etmesinden mutlu olduğunu söyledi. Yarbay'ın FETÖ ile mücadelede bir de tavsiyesi var. "FETÖ'nün düşman olarak gördüğü ve tasfiye ettirdiği kişileri sisteme katmak."







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