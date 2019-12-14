Yardıma muhtaç kadınlar için kermes

Türkiye Çin Dostluk Vakfı, kimsesiz çocuklar ve yardıma muhtaç kadınlara destek amaçlı yeni yıl yardım kermesi düzenledi.

Keçeden çiniye kadar kadınların el emeği göz nuru ürünler kermeste yerini aldı.

Kermeste yeni yıl için hediyelik eşyalar da yer alıyor.

Mamak Belediyesi de Kermes’te yerini aldı. Aile merkezlerinde kursiyerlerin yaptığı takıdan ahşaba kadar birçok ürün sergilendi.

Yeni yıl yardım kermesinde Çin kültürünü yansıtan ürünler de sergilendi.



HABER: BUSE GENÇTÜRK KAMERA: TANSEV KARA

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