Yargı içindeki FETÖ'cüler tek tek ayıklandı

Türk Ordusunun kahraman mensuplarına kumpaslar kurdular. Vatanseverleri cezaevine attılar. Yargıyı katleden FETÖ'cüler şimdi ya firar ya da tutuklu durumdalar.

15 Temmuz sonrası FETÖ'nün yargı içindeki unsurları tek tek temizlendi.

FETÖ ile mücadelede açılan davalar kapsamında 3 yıl sonunda önemli bir yol katledildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ,FETÖ ile mücadelenin yanı sıra yargı reformuna ilişkin de değerlendirmeler yaptı. Yasalaşan 1'inci yargı paketinin faydalarından söz etti.

Gül, Adalet Bakanlığına 2020 yılı için ayrılan ödenek miktarını da açıkladı.



ulusal.com.tr