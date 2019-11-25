Yargı içindeki FETÖ'cüler tek tek ayıklandı
Türk Ordusuna ve vatanseverlere kumpas kuran yargı içindeki FETÖ'cüler tek tek ayıklandı. 15 Temmuz'dan bugüne 3 bin 926 hakim ve Cumhuriyet savcısı ihraç edildi. Ayrıca açılan 289 fiili darbe davasının 270’i sonuçlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ ile mücadelede adalet nöbetinin devam ettiğini vurguladı.
GÜNDEM 25.11.2019, 23:14
Türk Ordusunun kahraman mensuplarına kumpaslar kurdular. Vatanseverleri cezaevine attılar. Yargıyı katleden FETÖ'cüler şimdi ya firar ya da tutuklu durumdalar.
15 Temmuz sonrası FETÖ'nün yargı içindeki unsurları tek tek temizlendi.
FETÖ ile mücadelede açılan davalar kapsamında 3 yıl sonunda önemli bir yol katledildi.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ,FETÖ ile mücadelenin yanı sıra yargı reformuna ilişkin de değerlendirmeler yaptı. Yasalaşan 1'inci yargı paketinin faydalarından söz etti.
Gül, Adalet Bakanlığına 2020 yılı için ayrılan ödenek miktarını da açıkladı.
ulusal.com.tr
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