Meclis, yargı alanındaki düzenlemelere ilişkin hazırlanan kanun teklifi için ilk mesaisini yaptı. Milletvekilleri Adalet Komisyonu'nda görüşülen teklifin tümü üzerinde görüşlerini aktardı. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ilk paketle, adalete olan güvenin artırılması hedefleniyor.

Pazartesi günü Meclis'e sunulan yargı paketi için ilk mesai yapıldı.



Adalet Komisyonu üyeleri Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan kanun teklifi için saat 16'da toplandı. Milletvekilleri toplantıda teklifin tümü üzerinde görüş bildirildi.



Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanınca teklifin maddelerine geçilecek.



Teklife göre, istinafta kesinleşen ve ifade özgürlüğü kapsamına giren suçlar için Yargıtay yolu açılacak.



Kanun yasalaşırsa uzun tutukluluk süreleri de kısalacak. Buna göre, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi altı ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde ise bir yılı geçemeyecek.



Ceza adalet sistemine iki yeni yargılama usulü getirilmesi de kanun teklifinde yer aldı.



15 yıl kıdemi olan avukata yeşil pasaport verilmesini içeren teklifle Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı da getirilecek.



Ayrıca sitelerin yasaklanması konusunda da düzenleme yapılacak.





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