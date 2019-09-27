Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında Ak Parti ve CHP heyetleri bir araya geldi. Birinci yargı paketini görüşen parti yetkilileri, düzenlemelere ilişkin fikir alışverişi yaptı. Toplantıda CHP heyetinin, "köklü bir anayasa değişikliği" talep etmesi dikkat çekti. İki parti arasındaki son toplantının Cuma gününe kadar yapılması planlanıyor.

Birinci yargı paketi görüşüldü. İtiraz ve öneriler sunuldu. Ak Parti ve CHP heyetleri Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni tartışmak için bir araya geldi.



Ak Parti'nin Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırladığı birinci yargı paketi muhalefete sunulmuştu. Gözler partiler arasında yaşanacak temaslara çevrilmişti. Kanun teklifi taslağının Meclis'ten geçmesini isteyen Ak Parti heyeti 25 Eylül'de CHP yetkilileriyle görüştü.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş başkanlığındaki heyet CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığındaki komisyon ile bir araya geldi. CHP komisyonu “darbe hukukundan arındırılmış köklü anayasa değişikliği” talebiyle masaya oturdu. CHP aynı talebi, Ak Parti'nin yargı reformu paketine karşı yaptığı çalışmayla da gündeme getirmişti. FETÖ'den ihraç edilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu çalışmanın başına getirilmişti. Kaboğlu, PKK'nın hendek terörüne yönelik başlatılan askeri operasyona karşı çıkan "Akademisyenler Bildirisi"ne imza atmıştı.



CHP ile Ak Parti yetkilileri arasında iki başlık daha gündeme geldi. Uyuşturucu imal eden ve satanlarla ilgili herhangi bir af konusunun gündeme gelmemesi gerektiği vurgulandı. Kadına şiddet ve çocuk istismarı suçlarını işleyenlerin iyi hal indiriminden yararlanmaması da talepler arasındaydı.



İki parti arasındaki ikinci ve son toplantının cuma gününe kadar yapılması planlanıyor. Kanun teklifinin daha sonra Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.





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