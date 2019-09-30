Yargı Reformu Strateji Belgesi için beklenen hafta geldi. Belge için hazırlanan ilk kanun teklifi bu hafta içinde Meclis'e sunulacak. 1 Ekim'de mesaiye başlayacak Meclis, kanun teklifini ilk olarak komisyonda görüşecek. Milletvekillerine seslenen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyizoğlu, teklifin içi boşaltılmadan düzenlemelerin yasalaştırılmasını istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemine 1 Ekim Salı günü başlayacak. İlk gündem maddesi ise Yargı Reformu Strateji Belgesi için hazırlanan kanun teklifi olacak.



Muhalefet partilerinin de görüşü alınan kanun teklifi, bu hafta Ak Partili milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığına sunulacak.



Teklif içinde Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, hakim ve savcı yardımcılığı makamı ve infaz sürelinin azaltılması gibi düzenlemeler var. Ayrıca teklif düşünce özgürlüğünü de ilgilendiren başlıkları da içeriyor.



Yeni düzenlemeler ile yargılamaların hızlandırılması ve mahkemelerin yükünün hafifletilmesi de planlanıyor. "Seri mahkeme uygulaması", "Basit yargılama usulü" ve uzlaştırmanın genişletilmesi gibi başlıklar pakette yer aldı. "Seri mahkeme usulü" ile 13 suç için verilecek cezada savcı ile şüphelinin anlaşması yoluna gidilecek. Gürültüye neden olma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması gibi suçlar bu kapsamda değerlendirilecek.



Basit yargılama usulünde ise 2 yıla kadar hapis cezası öngörülen suçlarda duruşmasız karar verilebilmesinin önü açılacak. Hakim, sanık ve mağdurun yazılı beyanını aldıktan sonra dosya üzerinden duruşmasız karar verebilecek. Basit yaralama, taksirli yaralama, basit tehdit ve hakaret gibi suçlar bu kapsama girecek.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, bu yeni düzenlemelerle mevcut 700 bin dosyanın hızla karara bağlanması sağlanacak. Haberde, her yıl ilgili suçlardan 250 bin yeni dosyanın açıldığını belirtti.



Teklifin mimarlarından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu görüşmeler öncesi milletvekillerine seslendi.



ulusal.com.tr