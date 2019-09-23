Yargı Reformu Strateji Belgesi için ilk paket MHP'nin ardından CHP ve İyi Parti'ye sunuldu. 38 maddeden oluşan paket için Meclis'teki muhalefet partilerinin görüşleri alınacak. İktidar partisi bir aksilik çıkmaması durumunda bu hafta içinde paketi kanun teklifi olarak Meclis'e sunmayı planlıyor.

1 Ekim öncesi iktidar ile muhalefet arasında Yargı Reformuna ilişkin temaslar hız kazandı. Ak Parti, yargı paketini MHP'nin ardından CHP ve İyi Parti'ye de sundu.



Yargı Reformu Strateji Belgesi için hazırlanan 38 maddeli kanun teklifi taslağı üzerine muhalefet partilerinin de görüşü alınacak. Teklif ardından Meclis'e sunulacak.



Yargı paketine ilişkin süreci değerlendiren Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ilk teklifte infaz düzenlemesi olmayacağını söyledi.



İlk pakette uzun tutukluluk sürelerinin kısaltılması var. Buna göre, ağır cezalık suçlarda 1 yıl, asli ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarda da tutukluluk süresi 6 ayı geçemeyecek.



Teklif yasalaşırsa çocuğa yönelik cinsel istismar vakalarında ifadeler adli görüşme odalarında alınacak. İfade alma süreci de uzmanlar aracılığıyla yapılacak. Pakette yer alan bir düzenlemede de anne ve babası boşanmış çocukları yakından ilgilendiriyor.



Halihazırda anne ve babaların çocukları görmesi icra yoluyla mümkün oluyor. Anne ya da Baba çocuğu görmek için icraya başvuruyor. Yeni düzenlemeyle icra uygulamasının ortadan kaldırılması hedefleniyor.



Muhalefete sunulan yargı paketi içinde davaları hızlandıracak yeni başlıklar da yer alıyor.





ulusal.com.tr