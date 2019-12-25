Fikir alışverişi yapıldı, yargının üzerine düşen görevler masaya yatırıldı. Hedefte insan hakları eylem planının hazırlanması vardı.

Adalet Bakanlığı Mayıs 2019’da açıklanan Yargı Reformu Stratejisi Belgesi kapsamında 25 Aralık’ta Ankara’da önemli bir toplantı düzenledi. “Yeni İnsan Hakları Eylem Planı”nın konuşulduğu toplantıya Adalet Bakanlığı ev sahipliği yaptı. Toplantıya Bakan Abdülhamit Gül’ün yanı sıra Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Danıştay Başkanı Zerrin Güngör katıldı. Bu önemli etkinlikte Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'da yer aldı.

Toplantıda bireyin temel haklarının yargı tarafından korunmasına dikkat çekildi.

İnsan haklarının korunması konusunda uygulamada yaşanabilecek sorunlar da tartışıldı.

Söz konusu eylem planının 2020 yılında hayata geçirilmesi noktasında atılacak adımlar da toplantıda açıklandı.

Toplantının ardından Bakan Abdülhamit Gül, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Gül, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin Ukrayna’da yakalanan şüphelinin iadesini değerlendirdi.

HABER: SEDA AKYÜZ

KAMERA: TANSEV KARA

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