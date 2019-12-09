Yargıtay'dan emsal karar

Yürekleri yaralayan Şule Çet davasında, mahkeme heyeti önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği sanık Çağatay Aksu'nun cezasını daha sonra 'iyi hal' indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çevirdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'de bu karara isyan etmişti.

29 yaşındaki Kasım Demirtaş, erkeklerle telefonla görüştüğünü öne sürdüğü kız kardeşi Amine Demirtaş'a 1 hafta boyunca işkence etti. Daha sonra vücuduna su döküp, elektrik vererek öldürdü.

Dava Batman 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, 29 yaşında Kasım Demirtaş'a önce 'eziyet çektirererek kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Demirtaş'ın yargılama sürecindeki davranışlarını ve pişmanlığını dikkate alan mahkeme, sanığın cezasını müebbete indirdi.

Tepki çeken iyi hal indirimi kararı sonrası Cumhuriyet Savcısı ve Aile Bakanlığı dosyayı temyiz etti. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 1.Ceza Dairesi yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, sanık hakkındaki iyi hal indirimi uygulanamayacağını vurguladı.

Bu karar sonrası Amine Demirtaş davası yeniden görülecek. Sanık ağabey Batman Ağır Ceza Mahkemesi'nce bu kez iyi hal indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilecek.



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