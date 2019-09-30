Yüksek yargı, kadınların çalışma hayatında karşılaştığı en büyük engelin cinsel taciz vakaları olduğuna ilişkin karar aldı. Sakarya'daki bir davayı itiraz sonucu karara bağlayan Yargıtay, kadına cinsel tacizde bulunan birisinin işten atılmasını haklı buldu.

Yüksek yargı, tacizcinin işten atılmasını haklı buldu. Kadınların iş hayatında karşılaştığı sorunlara karşı önemli saptamalar yaptı.



Sakarya'daki bir mağazada kasiyerlik yapan bir kadın, aynı iş yerindeki şoförün kendine tacizde bulunduğunu ifade etti. Evli olan kadın, durumu mağaza yönetimine şikayet etti. Olay üzerine işten atılan şoför ise suçlamaları reddetti. Kıdem ve ihbar tazminatı almak için dava açtı.



Sakarya 1'inci İş Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, somut delil olmadığı gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatının verilmesine hükmetti. Ancak işveren bu karara itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. İşvereni haklı bulan Yargıtay, cinsel tacizin kişilik haklarına ve çalışma özgürlüğüne saldırı olduğunu vurguladı.



Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre, yüksek mahkeme, iş yerinde cinsel tacizin bireysel olarak mağdurlar üzerinde çok boyutlu yıkıcı etkilere sahip olduğunu belirtti.



Alınan kararda taciz olaylarının engellenmesi için de bazı tespitlere yer verildi.



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