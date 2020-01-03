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Yargıtay'dan 'şike' kararı

Yargıtay, futbolda şike davasına dair kararı usulen bozdu. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım dahil 36 sanık yeniden yargılanacak.

GÜNDEM 03.01.2020, 18:48 03.01.2020, 16:49
Yargıtay'dan 'şike' kararı

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, İstanbul 13'üncü  Ağır Ceza Mahkemesi'nin futbolda şike davasına dair kararlarını usulen bozdu.

Aralarında Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da yer aldığı 36 kişi yeniden yargılanacak.

3 Temmuz 2011'de başlayan "Futbolda şike" soruşturmasında organize suç örgütü kurulduğu iddia edilmişti.

Süper Lig ve Bank Asya 1'inci Lig'de 2010-2011 sezonundaki birçok maçta şike ve teşvik faaliyetleri yapıldığı öne sürülmüştü.

ulusal.com.tr

#fenerbahçe #aziz yıldırım #yargıtay
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