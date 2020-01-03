Yargıtay'dan 'şike' kararı
Yargıtay, futbolda şike davasına dair kararı usulen bozdu. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım dahil 36 sanık yeniden yargılanacak.
GÜNDEM 03.01.2020, 18:48 03.01.2020, 16:49
Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin futbolda şike davasına dair kararlarını usulen bozdu.
Aralarında Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da yer aldığı 36 kişi yeniden yargılanacak.
3 Temmuz 2011'de başlayan "Futbolda şike" soruşturmasında organize suç örgütü kurulduğu iddia edilmişti.
Süper Lig ve Bank Asya 1'inci Lig'de 2010-2011 sezonundaki birçok maçta şike ve teşvik faaliyetleri yapıldığı öne sürülmüştü.
ulusal.com.tr
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