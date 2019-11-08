Yargıtay Muhsin Kutsi Barış'a verilen cezayı onadı
Yargıtay, darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış, 5 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.Yargıtay, Kasırga'nın alıkonulması davasında, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış'a verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.
GÜNDEM 08.11.2019, 15:35 08.11.2019, 15:46
Yargıtay, darbe girişimindec'nın alıkonulması davasında 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış, 5 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.
Yargıtay, davada, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış'a verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.
Kaynak: AA
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