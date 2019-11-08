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Yargıtay Muhsin Kutsi Barış'a verilen cezayı onadı

Yargıtay, darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış, 5 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.Yargıtay, Kasırga'nın alıkonulması davasında, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış'a verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.

GÜNDEM 08.11.2019, 15:35 08.11.2019, 15:46
Yargıtay Muhsin Kutsi Barış'a verilen cezayı onadı

Yargıtaydarbe girişimindec'nın alıkonulması davasında 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış, 5 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Yargıtay, davada, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış'a verilen 12 yıl hapis cezasını onadı. 

Kaynak: AA
#Fahri Kasırga #kasırga #Muhsin Kutsi Barış #yargıtay
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