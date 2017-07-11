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Yargıtaya yeni üye seçimi Resmi Gazete'de

HSK Genel Kurulu tarafından Yargıtaya üye seçimine ilişkin alınan kararlara Resmi Gazete'de yer verildi.

Yargıtaya yeni üye seçimi Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca Yargıtaya üye seçimine ilişkin alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basri Bağcı, eski HSK Genel Sekreteri Bilgin Başaran, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Fevzi Yıldırım, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Harun Kodalak, Denizli Hakimi Hatıran Alper, İstanbul Hakimi İslam Çiçek ve Yargıtay Tetkik Hakimi Kadri Özerdoğan, Yargıtay üyeliklerine seçildi.

Ayrıca, eski HSK üyeleri Mehmet Durgun, Metin Yandırmaz, Ömer Kerkez, Ramazan Kaya, Ömür Topaç, Turgay Ateş ve İsa Çelik de Yargıtay üyeliklerine getirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #HSK #Resmi Gazete
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