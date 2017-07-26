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Yargıtay'dan CHP’ye ret

Yargıtay CHP’nin referandumda mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması kararını veren YSK üyeleri hakkında yaptığı görevi ihmal istemli başvurularını reddetti. Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu kararının gerekçesinde, “Anayasal ve yasal yetkilerini kullanmak dışında bir eylemleri yok” ifadesi kullanıldı.

Yargıtay'dan CHP’ye ret

CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu üyeleri hakkında yaptığı görevi ihmal etme başvurusu Yargıtay tarafından reddedildi.

Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu, referandumda mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması kararını veren YSK üyelerinin, “Anayasal ve yasal yetkilerini kullanmak dışında bir eylemleri” olmadığına hükmetti.

Kararda haklarında ceza verilmesi talep edilen YSK’nın Yargıtay kökenli üyelerinin işlemlerinin disiplin soruşturmasını gerektirir mahiyette bulunmadığı belirtildi.

Yargıtay kararında, “Şikayet edilenlerin anayasal ve yasal hükümlerde tanınan yetkilerin kullanmak ve halkoylaması sonuçlarına yönelik itirazları anayasanın 79’uncu maddesinin Yüksek Seçim Kurulu’na verdiği yetki dahilinde sonuçlandırmak dışında bir eylemlerinin bulunmadığı” ifadesi kullanıldı. Karar oybirliği ile alındı.

Kararı değerlendiren CHP Denizli Kazım Arslan, ”Hakkımızı Avrupa İnsan Hakları Mahkmesi’nde aramaya devam edeceğiz” dedi.
 

ulusal.com.tr

Etiketler; #yargıtay #chp
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