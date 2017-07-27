“15 Temmuz Kontrollü darbedir”, “darbeyi Kemalist subaylar yapmış olabilir” yalanlarına şimdi de “Ulusalcılar darbe yapabilir” iddiaları eklendi. Güvenlik kaynaklarından çok sert yanıt geldi.
Ulusal Kanal’ın ulaştığı üst düzey bir isim, Türkiye Gazetesi'nin “Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir” manşetini değerlendirdi. Kaynak, haberi, “Türk Silahlı Kuvvetleri’ne operasyon” olarak değerlendirdi.
Güvenlik bürokrasisinde üst düzey görev yapan isim, “Bu sadece ulusalcılara, Kemalistlere ya da AKP’ye bir operasyon değildir, bu aynı zamanda TSK’ya operasyondur, hepimize operasyondur” ifadesini kullandı.
Operasyonun altyapısının manşetlerle hazırlanmaya çalışıldığının altını çizen kaynak, “Bu haberleri bilerek yapıyorlar, FETÖ de benzer şeyler söylüyor” diye konuştu.
Türkiye gazetesinin manşetine emekli komutanlar da tepki gösterdi.
Ulusal Kanal’da yayınlanan Başkent Kulisi programında konuşan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş savcıları göreve çağırdı.
Haber: Erdem Atay
ulusal.com.tr
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