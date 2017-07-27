Fethullah Gülen ve avukatlarının, “Darbeyi Kemalist subaylar yapmış olabilir” sözleriyle, Türkiye gazetesinin “Ulusalcılar darbe yapabilir” manşetine askerlerden sert yanıt geldi. Güvenlik kaynakları, “Bu sadece ulusalcılara, Kemalistlere ve AKP’ye operasyon değil, bu aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bir operasyondur” dedi. FETÖ’nün de benzer sözler sarf ettiğini hatırlatan kaynak, “bilerek yapıyorlar” vurgusu yaptı. Emekli generallerden de benzer tepkiler geldi.

0 0 0 0