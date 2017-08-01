YAŞ öncesi sürpriz buluşma
YAŞ öncesi sürpriz buluşma
Onlarca kişi tutuklandı
Onlarca kişi tutuklandı
Önemli kredi kartı uyarısı
Önemli kredi kartı uyarısı
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye tepki: Kabul edilemez
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye tepki: Kabul edilemez

YAŞ öncesi sürpriz buluşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde görüşecek.

YAŞ öncesi sürpriz buluşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde görüşecek.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #YAŞ #cumhurbaşkanı erdoğan #Başbakan Binali Yıldırım #tarabya #cumhurbaşkanlığı köşkü
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Van'da çocuklar 'Oyun Karavanı' ile buluştu
Sonraki Haber
Yelkenciler olimpiyatlarda altın madalya hedefliyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.